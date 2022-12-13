Как отдохнут казахстанцы в январе 2023 года

Предстоящий 2023 год для казахстанцев начнется с воскресенья, и выходные продлятся до 3 января.

Последующие три дня — 4, 5 и 6 января — будут рабочими. Календарь с предстоящими праздничными датами можно скачать в Tengrinews.kz.

Праздник Рождество, который отмечается 7 января, в 2023 году выпадает на субботу, выходной день, и переноса дня отдыха в этом случае не предусмотрено.

Таким образом, выходные для пятидневной рабочей недели выпадают на 31 декабря, 1, 2, 3, 7, 8 января. Выходные для шестидневной рабочей недели будут 1, 2, 3, 7, 8 января.

Напомним, в этом году сократили выходные на День независимости. Теперь праздник будет отмечаться только один день — 16 декабря. А 17 декабря будет рабочим днем.

В этом году 17 декабря выпадает на субботу и будет выходным у казахстанцев с пятидневной рабочей неделей. Но переноса праздника на понедельник, как это было раньше, уже не будет.

Последний день в году в Казахстане считается рабочим. Но в этом году 31 декабря выпадает на субботу, так что тоже будет выходным для граждан с пятидневной рабочей неделей.

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