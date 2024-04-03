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Как отдохнут казахстанцы в мае 2024 года

Фотография для новости Как отдохнут казахстанцы в мае 2024 года

pixabay.com

Все праздники в мае выпадают на середину недели, из-за чего казахстанцы будут работать, отдыхать, работать, отдыхать. Редко министерство делает переносы при выпадении праздника на середину недели, и этот раз не исключение — переноса не произошло, сообщает Учет.kz.

  • Праздник единства народа Казахстана — 1 мая (среда);
  • День защитника Отечества — 7 мая (вторник);
  • День Победы — 9 мая (четверг).

Таким образом, казахстанцы:

  • при пятидневной рабочей неделе: 1 мая отдыхают, 2, 3 мая работают, 4 и 5 мая отдыхают, 6-го работают, 7-го отдыхают, 8-го работают, 9-го отдыхают, 10-го работают, 11 и 12 мая очередные выходные.
  • при шестидневной рабочей неделе: 1 мая отдыхают, 2, 3, 4 мая работают, 5 мая отдыхают, 6-го работают, 7-го отдыхают, 8-го работают, 9-го отдыхают, 10 и 11 мая работают, 12 мая очередной выходной.
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