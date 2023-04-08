Как отдохнут казахстанцы в мае

В мае 2023 года казахстанцы отметят три больших праздника. Tengrinews.kz подготовил удобный календарь, чтобы заранее распланировать длинные выходные.

В мае в Казахстане отмечают День единства народа Казахстана 1 мая, 7 мая — День защитника Отечества и 9 мая — День Победы.

1 мая в этом году выпадает на понедельник, который и станет выходным днем, Вместе с последними днями апреля у казахстанцев будет три дня отдыха. День защитника Отечества — 7 мая — выпадает на воскресенье, и поэтому еще один выходной переносится на 8 мая. А вместе с Днем Победы 9 мая казахстанцы отдохнут сразу четыре дня: с 6 по 9 мая.

Таким образом, общее количество дней отдыха в мае составляет:

при пятидневной рабочей неделе 11 дней;

при шестидневной — семь дней.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.