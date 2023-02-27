Как отдохнут казахстанцы в марте

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В марте 2023 года казахстанцы, работающие по пятидневной рабочей неделе, отдохнут в общей сложности 12 дней, передает Tengrinews.kz.
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Международный женский день 8 Марта в этом году выпадает на среду, которая и станет выходным днем.
В Наурыз мейрамы казахстанцы будут отдыхать три дня, которые приходятся на вторник, среду и четверг — 21, 22 и 23 марта. Праздничные дни выпадают на середину недели, поэтому рабочие недели будут короткими.
Таким образом, в марте будет четыре праздничных дня. При пятидневной рабочей неделе предстоит восемь дней отдыха в субботу и воскресенье и четыре дня — при шестидневной.
Кроме того, в марте казахстанских школьников ожидают весенние каникулы, которые продлятся с 18 по 26 марта
Tags: Алау Казахстан календарь Костанай Костанайская область март новости общество отдых праздник РТН