О дорожно-транспортном происшествии на станции Қостанай, сообщила пресс-служба КТЖ. 10 мая в 11:20 на станции...
В июне 2025 года казахстанцы будут праздновать Курбан айт. День празднования Курбан айта утверждает Министерство труда и социальной защиты населения РК на основании данных духовенства РК, сообщает Учет.kz.
В этом году первый день Курбан айта выпадает на пятницу 6 июня. Таким образом, казахстанцы отдохнут три дня подряд.
Как отдыхаем в июне 2025 года:
- при пятидневной рабочей неделе: 6, 7, 8 июня 2025 года выходные дни.
- при шестидневной рабочей неделе: 6 июня выходной, 7 июня рабочий, 8 июня выходной день.
Сообщение для потребителей распространила пресс-служба ГКП "Костанай-Су". ГКП «Костанай-Су» сообщает, что в связи с проведением...
Костанайский областной департамент по регулированию естественных монополий проверил местные коммунальные предприятия. Одно из них "Костанай-Су"....
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