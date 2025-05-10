В июне 2025 года казахстанцы будут праздновать Курбан айт. День празднования Курбан айта утверждает Министерство труда и социальной защиты населения РК на основании данных духовенства РК, сообщает Учет.kz.

В этом году первый день Курбан айта выпадает на пятницу 6 июня. Таким образом, казахстанцы отдохнут три дня подряд.

Как отдыхаем в июне 2025 года:

при пятидневной рабочей неделе: 6, 7, 8 июня 2025 года выходные дни.

при шестидневной рабочей неделе: 6 июня выходной, 7 июня рабочий, 8 июня выходной день.

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