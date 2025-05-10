USD 516.01 EUR 582.47 RUB 6.26

Как отдыхаем в июне 2025 года на Курбан айт?

— Сегодня, 12:34
Изображение для новости: Как отдыхаем в июне 2025 года на Курбан айт?

pixabay.com

В июне 2025 года казахстанцы будут праздновать Курбан айт. День празднования Курбан айта утверждает Министерство труда и социальной защиты населения РК на основании данных духовенства РК, сообщает Учет.kz.

В этом году первый день Курбан айта выпадает на пятницу 6 июня. Таким образом, казахстанцы отдохнут три дня подряд.

Как отдыхаем в июне 2025 года:

  • при пятидневной рабочей неделе: 6, 7, 8 июня 2025 года выходные дни.
  • при шестидневной рабочей неделе: 6 июня выходной, 7 июня рабочий, 8 июня выходной день.


Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.