Как казахстанцы отдыхнут в октябре

В октябре казахстанцев ожидают 10 выходных дней, передает Tengrinews.kz.
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При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 10 дней и работать 21 день. При шестидневке жителей страны ждут 5 выходных и 26 рабочих дней.
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- 1 октября — День пожилых людей и День радио;
- первое воскресенье октября — День учителя;
- 6 октября — День работников оборонной промышленности;
- 10 октября — День профессиональных союзов Казахстана;
- 16 октября — День хлеба;
- 19 октября — День спасателя;
- третье воскресенье октября — День работника лесного хозяйства;
- 29 октября — День работников охранных организаций;
- последнее воскресенье октября — День работников системы социальной защиты.
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