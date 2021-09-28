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Как казахстанцы отдыхнут в октябре

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В октябре казахстанцев ожидают 10 выходных дней, передает Tengrinews.kz.

При пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 10 дней и работать 21 день. При шестидневке жителей страны ждут 5 выходных и 26 рабочих дней.

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На десятый месяц 2021 года не приходится ни одного государственного и национального праздника. При этом казахстанцы отметят несколько праздничных дат, на которые не назначаются выходные:
  • 1 октября — День пожилых людей и День радио;
  • первое воскресенье октября — День учителя;
  • 6 октября — День работников оборонной промышленности;
  • 10 октября — День профессиональных союзов Казахстана;
  • 16 октября — День хлеба;
  • 19 октября — День спасателя;
  • третье воскресенье октября — День работника лесного хозяйства;
  • 29 октября — День работников охранных организаций;
  • последнее воскресенье октября — День работников системы социальной защиты.
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