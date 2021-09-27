Новый праздник появился в Казахстане

Правительство Казахстана своим постановлением от 13 августа 2021 года внесло дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

В частности, перечень праздничных дат дополнен пунктом следующего содержания: «34-2. День радио – 1 октября».

Постановление вводится в действие с 27 сентября 2021 года.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.