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Новый праздник появился в Казахстане

aif.by

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Правительство Казахстана своим постановлением от 13 августа 2021 года внесло дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

В частности, перечень праздничных дат дополнен пунктом следующего содержания: «34-2. День радио – 1 октября».

Постановление вводится в действие с 27 сентября 2021 года.

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