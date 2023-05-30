Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев

У члена Совета деловых женщин, предпринимательницы Шолпан Тусипбековой спросили, как можно откладывать деньги, если человек получает зарплату в размере 120 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

«Женщина каждый день готовит мужу яичницу из 10 яиц. Понедельник — 10, вторник — 10, среда — 10, а вот в четверг она приготовила из 9 яиц. Муж не заметит. Человек, который проживает в месяц на 120 тысяч, он спокойно может прожить и на 100 тысяч», — считает бизнес-леди.

Размышления Тусипбековой вызвали негодование среди пользователей сети:

«Ну да, жена готовит на завтрак 2 яйца, и как я не замечу если она приготовит одно яйцо?!». «Почему человек с таким окладом, как у нее, размышляет о том, как откладывать деньги нам, у которых даже на еду зарплаты не всегда хватает? Совести у них нет. От слова совсем.» «Легко за кого-то думать. Сама бы попробовала, когда итак не хватает. Ещё попробовать отложить, — пишут казахстанцы.

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