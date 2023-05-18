Как отправить перевод на банковские счета Великобритании?

Сегодня многие имеют потребность периодически отправлять деньги в Англию: у кого-то там есть бизнес-партнеры, у кого-то там живут родственники, учатся дети, а кто-то едет на учебу сам.

Отправлять переводы наличными не всегда удобно – это занимает много времени, пункты выдачи должны быть расположены в доступных районах, часы работы отделений должны совпасть с графиком работы вашего получателя. Поэтому отправлять деньги на счет предпочтительнее и большинство наших соотечественников выбирает именно такой способ. Однако на данный момент это стало не так просто. Раньше для переводов в Великобританию многие пользовались картами российских банков, однако, в последнее время из-за отключения SWIFT в России эта возможность перестала быть доступной.

Недавно появился новый быстрый и надежный способ отправки денежных переводов на счета английских банков. Международная платежная система Unistream предоставила возможность партнерам в СНГ проводить такие переводы. Деньги в Англию можно отправить без открытия счет и без комиссии. Перевод на британский счет будет доставлен в течение 30 минут. Валюта зачисления – фунт.

Сервис работает во всех странах присутствия Unistream: В Грузии, Армении, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане и других. Из Армении отправить перевод можно из отделений Юнибанка. В Казахстане — сразу из нескольких банков, в том числе из КБ «Кыргызстан», с котором Unistream недавно возобновил сотрудничество. Кроме того, можно отправить перевод не только из банков, но также из отделений Казпочты. Уточнить весь перечень партнеров международной системы денежных переводов Unistream можно на сайте системы.

Валютой отправки могут быть евро или доллары. При отправке долларов, евро с конвертацией в фунты комиссия за перевод не назначается и составляет 0%.

Отправить перевод можно как онлайн с помощью мобильных приложений банков-партнеров системы Unistream, так и наличными. В денежном переводе через Unistream нет ничего сложного. Вам просто нужно обратиться в ближайшее отделение, весь процесс отправки займет несколько минут. С собой понадобятся паспорт и нужная сумма наличных.

Чтобы отправить перевод в Великобританию, необходимо указать:

SortCode – это внутренний код банка в банковской системе Великобритании;

Account number — номер счёта получателя;

Имя и Фамилию владельца счёта латиницей.

SortCode — это внутренний код банка в банковской системе Великобритании, используемый при обработке платежей в этой стране. SortCode можно найти в сети интернет или обратиться в Банк.

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