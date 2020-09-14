Как отразится вторая волна коронавируса на детях, ответил Цой

Министра здравоохранения Алексея Цоя спросили, как отразится вторая волна коронавируса на детях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Мы наблюдаем за этим. Сейчас детей немного болеет. Каждый день у нас идет эпидемиологический мониторинг. Надеемся, что такая динамика продолжится», — сказал Цой.

Отметим, что в европейских странах наблюдается вспышка коронавирусной инфекции среди школьников.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о подготовке к новой волне коронавирусной инфекции в Казахстане. Цой отметил, что в Казахстане ситуация с коронавирусом сейчас стабильная, однако во многих странах СНГ и Европы наблюдается всплеск заболеваемости.

«Несмотря на хорошие показатели, мы разворачиваем коечный фонд, закупаем лекарства, обеспечиваем средствами индивидуальной защиты, масками. Мы готовимся ко второй волне. Конечно, для нас очень важно, чтобы ее не было. Самый важный факт — социальное дистанцирование и маски. Мы уже неоднократно говорили, что 30 процентов заболеваемости зависит от ношения масок и 40 процентов — от соблюдения социальной дистанции. К сожалению, вы видите, что не всегда наши граждане надевают маски и особенно в местах массового скопления людей. Мы призываем, чтобы это не поддерживалось. Мы сами можем повлиять на то, будет ли эта волна или не будет», — сказал Цой.

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