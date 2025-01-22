LS выяснил, каким образом последние санкции в отношении энергокомпаний России отразятся на Казахстане.

Как сообщили в министерстве энергетики в ответ на запрос LS, на данный момент ведомство не осуществляет совместные проекты с «Газпромнефтью», «Газпромнефтью-Казахстан», «Сургутнефтегазом» и другими компаниями, включенными в SDN-лист* США. Кроме того, ведомство не использует подсанкционный морской флот, в том числе судно Oxis.

«Министерство проводит дополнительную проверку на уровне группы компаний на предмет наличия договорных отношений с новыми подсанкционными компаниями», – уточнили в госоргане.

«КазМунайГаз» также сообщил LS, что не осуществляет совместные проекты с вышеназванными компаниями и организациями, попавшими в новый ограничительный перечень США и Великобритании.

Помимо этого, в КМГ прокомментировали санкции в отношении руководителей ряда российских нефтегазовых организаций (например, «Татнефти» и др.).

«В случае, если указанные лица не обладают контрольным пакетом акций в этих компаниях, включение их в санкционные списки не приводит к автоматическому применению санкций к самим организациям. В свою очередь, КМГ не имеет взаимных обязательств с указанными физическими лицами», – пояснили в нацкомпании.

Вместе с тем анализ новых ограничений США и Великобритании, по информации «КазМунайГаза», показывает, что какого-либо негативного влияния на совместные проекты (СП) с российскими партнерами и казахстанскую продукцию не ожидается.

В нацкомпании отметили, что для снижения угроз соглашениями по СП с компаниями из РФ предусмотрены механизмы и средства правовой защиты, направленные на соблюдение действующих ограничений.

«Мы принимаем все необходимые меры по соблюдению международных санкций и по минимизации рисков», – заключили в КМГ.

В министерстве промышленности и строительства также заверили LS в том, что ограничения в отношении предпринимательства России не оказывают негативное влияние на совместные с ними проекты в Казахстане, в том числе на общие инициативы в химической отрасли. В случае возникновения таких рисков ведомство обещает принять соответствующие меры для поддержки промышленных проектов.

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