Как перейти от ПКСК к ОСИ. В ЖКХ сообщили пошаговую инструкцию

В Костанае на сегодня зарегистрировано только 2 ОСИ. Всего же по области таких объединений создано 14, 12 из них в Житикаре, передает alau.kz

О том, что ПКСК вскоре прекратят свое привычное существование слышали многие. Как и о том, что их заменят ОСИ, то есть объединение собственников имущества. Но как совершить переход от одной аббревиатуры к другой, у людей стали возникать вопросы. За разъяснением мы обратились в областное управление ЖКХ.

Итак, шаг первый. Жители дома должны выйти из ПКСК.

«Инициативная группа уведомляет, должна уведомить председателя ПКСК. И после регистрации ОСИ они могут потребовать те документы, финансовые и технические согласно дома, акты выполненных работ, которые были сделаны в течение обслуживания, что они сделали – все документы они могут потребовать. Должны составить акт приема-передачи»,- пояснил Руслан Молдашев, руководитель отдела ЖКХ управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.

Шаг второй. После того, как жители уведомили ПКСК о своем выходе из кооператива, им нужно создать кондоминиум. Сделать это нужно до 7 января. Для этого инициативная группа от жителей дома должна обратиться в жилищную инспекцию. Для костанайцев — это отдел жилищных отношений. Для рудничан — жилищная инспекция. Для остальных районов и городов отделы ЖКХ.

«- Кондоминиум будет открываться, согласно законодательства, за счет бюджета района либо города.

— То есть свои деньги жителям не нужно вкладывать?

— Нет. Раньше мы заставляли, чтобы жители сами зарегистрировали, а здесь согласно законодательства утверждено, что акимат будет проводить регистрацию объектов кондоминиума», — ответил Руслан Молдашев.

Платить за создание кондоминиума, подготавливать сметы, по информации представителя управления ЖКХ, не нужно. Заниматься этими вопросами должен отдел жилищных отношений, там же должны дать подробную консультацию жильцам.

Шаг третий. Жители дома должны на общем собрании сделать выбор: станет их дом объединением собственником имущества (ОСИ) или простым товариществом. Большой разницы между этими понятиями нет. Отличие лишь в том, что ОСИ потом нужно будет зарегистрировать в органах юстиции, а простое товарищество не нужно. Но зато в случае с товариществом необходима доверенность на управление домом абсолютно от всех хозяев квартир этого дома.

«Собственникам квартир необходимо провести общее собрание. Выбрать нужно будет совет домов – это не менее 3-х человек. И ревизора, либо ревизионную комиссию. И конечно председателя ОСИ»,- сказал Молдашев.

Так как проводить массовые собрания во время пандемии нельзя, жителям предлагают альтернативу. Они могут провести письменный опрос или воспользоваться программами WhatsApp либо Zoom. Образцы оформления письменного опроса, протокола собрания, а также устава, который нужно принять жильцам, можно взять в жилищных отношениях.

Затем ОСИ нужно зарегистрировать в ЦОНе. Для этого понадобится подать заявление, предоставить протокол и устав, а также заплатить гос.пошлину в 1 МРП. Те, кто решит создать товарищество, вместо регистрации должны просто уведомить органы жилищных отношений.

Телефон для консультаций в Костанае: 540-888

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