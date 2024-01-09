Как перекрыть ипотеку пенсионными

Можно ли пенсионными погашать ипотеку? И делать это каждый месяц: перекрывать пенсионкой ежемесячные платежи?

Корреспонденты krisha.kz рассказывают о том, как использовать пенсионные излишки, даже совсем небольшие, чтобы облегчить платежи по ипотеке.

Объясним для тех, кто не в курсе

Для каждого возраста установлен порог достаточности пенсионных средств — это определённая сумма накоплений, которая должна оставаться на счету в ЕНПФ.

Всё, что сверх, можно снять и использовать для улучшения жилищных условий, на лечение либо передать в доверительное управление инвестиционной компании.

На излишки можно купить квартиру, дом или земельный участок для строительства. Или, если суммы недостаточно, внести их в качестве первоначального взноса по ипотеке, либо перевести на депозит в Отбасы банк, чтобы там накопить 50 % от суммы недвижимости и затем оформить жилищный заём.

Тем, у кого уже есть ипотека, излишки можно направить на частичное или полное досрочное погашение.

Можно ли перекрыть платежи по ипотеке пенсионными взносами?

Да.

При этом воспользоваться пенсионными излишками можно, даже если доступная сумма меньше, чем ежемесячный платёж по ипотеке. Или наоборот, если сумма излишков крупная, а вы не хотите её полностью использовать, можно вывести сумму, равную одному платежу. Остальные деньги останутся на пенсионном счёте.

Могут ли излишки с пенсионки автоматически списываться на погашение ипотеки?

Нет.

Каждый раз нужно оформлять новый запрос на вывод средств из ЕНПФ. При этом важно, чтобы деньги были использованы на погашение займа в течение 20 дней после поступления на счёт.

Чтобы банк вовремя списал эти деньги, лучше подгадать дату вывода денег к дате платежа по кредиту.

Запрос на вывод излишков на погашение платежа по ипотеке можно оформлять хоть каждый месяц.

Сколько раз можно снять пенсионные?

Использовать излишки на досрочное погашение можно неограниченное количество раз.

Каждый раз выведенные средства с ЕНПФ вкладчик имеет право направить как на одну и ту же цель, так и на разные.

Есть ли запрет на продажу квартиры, если ипотеку закрыть пенсионкой?

Нет.

Квартиру можно продать сразу после погашения ипотеки и снятия обременения (залога) с квартиры.

Можно ли использовать для погашения ипотеки пенсионные родственника?

Да.

Для этого нужно сделать уступку пенсионных. Уступить свои пенсионные могут супруги, а также близкие родственники:

родители;

дети, в том числе приёмные;

усыновители/удочерители;

усыновлённые/удочерённые;

братья и сёстры, в том числе неполнородные;

дедушки и бабушки;

внуки.

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