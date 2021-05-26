Как пересечь границу? Состоится прямой эфир, где можно задать интересующие вопросы

Состоится прямой эфир Пограничной службы КНБ РК, передает alau.kz

26 мая в 16.00 часов (по времени г. Нур-Султан) в прямом эфире Instagram аккаунта Пограничной службы КНБ @shekaraknbkz будет проведена онлайн-конференция по вопросам пересечения госграницы.

«Вы можете получить ответ на интересующие Вас вопросы (оставив комментарий под постом) от квалифицированных специалистов Департамента пограничного контроля. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, так Вы сможете первыми узнавать актуальные новости, касающиеся защиты и охраны Государственной границы», — сообщает пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

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