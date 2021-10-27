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Как первоклассники учатся по новым учебникам, рассказали учителя

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Эти книги разработаны по методике Ахмета Байтурсынова «от простого к сложному». Сначала дети изучают звуки, буквы, затем слоги и слова. А каждый урок в учебниках сопровождается QR кодом с дополнительной информацией, а это песни, стихи и оживающие картинки.

С этого года казахстанским первоклассникам снова вернули Әліппе и Букварь. Главная цель их учебной программы научить детей читать, писать и составлять письменные и устные предложения. А за основу взята методика известного казахского просветителя Ахмета Байтурсынова — «от простого к сложному».

Закира Калдаманова работает учителем начальных классов в школе-гимназии № 24. Сегодня на её уроке первоклашки изучают новую букву. Педагог считает, что вернуться к букварю было правильным решением.

«Әліппе очень содержательный, со множеством ярких иллюстраций и сюжетных картинок что позволяет учащимся быстро осваивать новый материал. Новинкой учебника является QR коды на страницах, код содержит дополнительные материалы, пословицы поговорки и творческие задания. К учебнику идут 2 рабочие тетради с элементами букв, звуков, правописание слов и словосочетаний»,- отмечает Закира Калдаманова.

Содержание учебников дополнено технологическими разработками, картинки легко «оживают» при наведении камеры смартфона на специальный QR код. Также школьники могут прослушать гимн страны, песни, стихотворения и сказки. Это, по словам специалистов, развивает у ребенка визуальное и аудио восприятие.

«Мне нравится книжка Әліппе, потому что там красивые, яркие картинки. Мы по этим картинка учимся, читаем.
Тут такие яркие картинки, очень много букв. Яркие и красивые странички»,- делятся впечатлениями первоклашки.

Букварь условно разделен на три части. Первая посвящена устным урокам, которые развивают разговорную речь с помощью картинок, вторая — изучению букв, а третья автоматическому чтению текста. Учиться по новым учебникам первоклассники будут только первое полугодие. Затем русские классы перейдут на «Обучение грамоте», а казахские на «Ана тілі».

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