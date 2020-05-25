«Как пить вообще?»: жители Костаная возмущены грязной водой из крана

В редакцию Алау со вчерашнего дня поступают сообщения с жалобами на воду в Костанае. Горячая вода подключена еще не везде, в связи с опрессовкой, а холодная бежит небольшим напором, а где-то даже коричневого цвета.

«Что за вода идет холодная, как стирать, как пить вообще ее?»,- пишет подписчица.

В комментариях на нашей официальной странице Instagram жители Костаная подтвердили такой инцидент. Сообщались разные районы города, где у людей наблюдалась такая же проблема.

За комментарием мы обратились к пресс-секретарю Костанай — Су Данне Сисенгалиевой.

«В связи с многократными отключениями и неоднократными перебоями электроснабжения 24 мая на водоочистных сооружениях возникли сбои на насосной станции. В этой связи давление было снижено, данное понижение повлекло за собой повышенное содержание мутности. Вчера в 18:00 часов работа насосной станции была полностью нормализована и давление стабилизировано. ГКП Костанай-Су приносит свои извинения за временные неудобства»,- сообщила Данна Сисенгалиева.

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