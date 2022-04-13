Как подать заявку на получение бесплатной земли от государства: пошаговая инструкция

Каждый совершеннолетний казахстанец может подать заявку на получение земельного участка от государства под индивидуальное жилищное строительство площадью 10 соток, передает nur.kz

Условия получения бесплатной земли

Претендовать на 10 соток от государства казахстанцы могут, независимо от того, есть ли у них собственное жилье или нет. Но получить землю они могут один раз, а в собственность она перейдет после того, как на ней будет построено жилье.

Если в течение трех лет земельный участок не будет использован по назначению, то есть на нем не будет построено жилье или хотя бы не будет идти стройка, то государство вправе отобрать эти 10 соток.

При неиспользовании земли в срок по причинам, которые не являются препятствиями непреодолимой силы, придется возместить ущерб государству в виде штрафа.

При этом получить участок можно в любом регионе страны, если там есть свободные территории под индивидуальное жилищное строительство.

Отметим, что, если раньше для этого надо было обращаться в местный акимат, то теперь заявку на получение земли от государства можно подать онлайн.

Как подать заявку онлайн: пошаговая инструкция

Встать в очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство теперь можно на портале «Электронного правительства».

Для этого нужно перейти на страницу «Недвижимость» и открыть вкладку «Земельные отношения». Здесь нужно выбрать услугу «Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)».

На открывшейся странице жмем кнопку «Заказать услугу онлайн». Теперь нужно выбрать тип заявления: «Постановка на очередь», «Актуализация ранее поданных заявлений», «Снятие с очереди».

Актуализировать данные могут казахстанцы, которые уверены, что вставали в очередь ранее, но не могут найти сведений о себе. Для подтверждения своей очереди необходимо загрузить документ, подтверждающий ее наличие (скан-версия талона, копии заявления, удостоверения личности и так далее).

Пользователи, которые ранее не получали бесплатную землю от государства и хотят это сделать, должны выбрать заявление «Постановка на очередь».

Далее нужно выбрать регион, где есть свободные территории. В некоторых населенных пунктах, например, в Алматы, специальный учет на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства не ведется. Это сразу отмечено при их выборе.

Выбрать нужно не просто область или город, а конкретный поселок или район. После этого нужно подтвердить, что ранее заявитель не получал земельный участок под индивидуальное жилищное строительство бесплатно и нажать кнопку «Далее».

Подписать заявление, как и авторизоваться на портале «Электронного правительства», можно с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или SMS-пароля, пришедшего на зарегистрированный в базе мобильных граждан номер.

Ответ на запрос приходит в течение нескольких минут. Если он положительный, здесь же можно скачать или распечатать уведомление от акимата соответствующего региона о постановке в очередь на получение земельного участка. Уведомление о постановке в очередь на получение земельного участка.

Отметим, что запросы на получение земельного участка в некоторые регионы отклонялись государственным органом, хотя специальный учет там велся. При этом было отмечено, что постановка в очередь временно недоступна. При смене населенного пункта запрос был обработан положительно. Встать в очередь можно одновременно в разных регионах, но участок будет выделен в том населенном пункте, где вперед подошла очередь. Остальные заявки при этом будут аннулированы и больше претендовать на землю заявитель не будет иметь права.

Отследить свою очередь на бесплатные 10 соток от государства можно, авторизовавшись на портале Единого государственного кадастра недвижимости.

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