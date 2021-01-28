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Как погода ждёт костанайцев 29 января

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29 января в Костанае ожидается переменная облачность. 

Ветер южного направления со скоростью 5-8 метров в секунду.

В Костанае ночью ожидается температура -9 градусов, днём -5 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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