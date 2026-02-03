Национальный банк Казахстана вынес на общественное обсуждение проект поправок по вопросам валютного регулирования. Документ подготовлен для приведения подзаконных актов в соответствие с обновлённым законодательством и опубликован на портале Uchet.kz. В регуляторе отмечают, что изменения в основном носят уточняющий и технический характер и направлены на упрощение административных процедур.

Пороги валютных операций сохраняются

Как уточнили в Национальный банк Казахстана, ключевые правила покупки валюты для юридических лиц остаются без изменений. Порядок приобретения и продажи безналичной иностранной валюты сохраняется в действующем виде.

Порог в 50 тысяч долларов США, при превышении которого требуется подтверждение цели валютной операции, также не меняется. Нововведение заключается лишь в форме его закрепления: ранее он был прописан в общих правилах, теперь будет утверждаться отдельным постановлением правления Нацбанка. Это решение упрощает правоприменение, не затрагивая условия для бизнеса.

Что действительно изменится

Проект постановления ориентирован на совершенствование контроля и отчётности по валютным операциям. В частности, предлагается:

уточнить порядок мониторинга счетов казахстанских юридических лиц, открытых в международных финансовых организациях;

оптимизировать формы валютной отчётности , чтобы исключить дублирование и упростить подачу данных;

привести терминологию в соответствие с обновлённым законом «О валютном регулировании».

Из-за большого объёма технических и редакционных правок, затрагивающих более половины текста действующих правил, документы планируется утвердить в новой редакции.

Сроки общественного обсуждения

Обсуждение проекта проходит на портале Открытые НПА и продлится до 16 февраля 2026 года. Все заинтересованные стороны могут ознакомиться с документом и направить свои предложения в установленном порядке.

