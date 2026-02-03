Национальный банк Казахстана вынес на общественное обсуждение проект поправок по вопросам валютного регулирования. Документ подготовлен для приведения подзаконных актов в соответствие с обновлённым законодательством и опубликован на портале Uchet.kz. В регуляторе отмечают, что изменения в основном носят уточняющий и технический характер и направлены на упрощение административных процедур.
Пороги валютных операций сохраняются
Как уточнили в Национальный банк Казахстана, ключевые правила покупки валюты для юридических лиц остаются без изменений. Порядок приобретения и продажи безналичной иностранной валюты сохраняется в действующем виде.
Порог в 50 тысяч долларов США, при превышении которого требуется подтверждение цели валютной операции, также не меняется. Нововведение заключается лишь в форме его закрепления: ранее он был прописан в общих правилах, теперь будет утверждаться отдельным постановлением правления Нацбанка. Это решение упрощает правоприменение, не затрагивая условия для бизнеса.
Что действительно изменится
Проект постановления ориентирован на совершенствование контроля и отчётности по валютным операциям. В частности, предлагается:
-
уточнить порядок мониторинга счетов казахстанских юридических лиц, открытых в международных финансовых организациях;
-
оптимизировать формы валютной отчётности, чтобы исключить дублирование и упростить подачу данных;
-
привести терминологию в соответствие с обновлённым законом «О валютном регулировании».
Из-за большого объёма технических и редакционных правок, затрагивающих более половины текста действующих правил, документы планируется утвердить в новой редакции.
Сроки общественного обсуждения
Обсуждение проекта проходит на портале Открытые НПА и продлится до 16 февраля 2026 года. Все заинтересованные стороны могут ознакомиться с документом и направить свои предложения в установленном порядке.
