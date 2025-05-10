Мошенники выманивают данные карт у казахстанцев, продающих вещи через сайты объявлений. Обещают перевод, но в итоге крадут деньги. О том, как работает преступная схема, читайте на NUR.KZ.

Не всегда старые вещи стоит выбрасывать на помойку. Если, например, подержанный смартфон в хорошем состоянии, то лучше выложить объявление о его продаже. Однако, как передает StopFake, в таком случае нужно соблюдать меры предосторожности, иначе есть риск потерять все свои деньги.

Дело в том, что мошенники отслеживают практически все новые объявления на бесплатных сайтах и связываются с авторами объявлений о продаже товаров под видом покупателей.

Аферисты могут связаться любым способом, например, позвонить или написать в мессенджере. Они спрашивают о состоянии товара, задают некоторые дополнительные вопросы и затем заявляют, что их все устраивает и они готовы перевести деньги.

Здесь и начинается «спектакль». Как правило, мошенник говорит, что находится в другом городе или очень занят и лично забрать товар не может. Вместо этого он предлагает оплатить доставку и товар онлайн.

Потенциальной жертве он отправляет ссылку на сайт, куда нужно ввести данные банковской карты и код из SMS-сообщения якобы для того, чтобы получить денежный перевод от покупателя.

Но после того как данные введены, «покупатель» перестает выходить на связь, а у незадачливого продавца пропадают все деньги с карты. Дело в том, что мошенники отправили ссылку на фишинговую страницу, которая запоминает введенные пользователем данные, в том числе секретный CVV-код на обратной стороне карточки.

Аферисты тут же вводят эти данные на настоящем сайте и выводят таким образом деньги. То есть нужно помнить, что для приема оплаты достаточно только номера карты. Все остальные данные используются для проведения платежей.

Также важно учесть, что после ввода данных банк направляет пользователю SMS-сообщение с кодом, который обычно надо вводить при онлайн-покупках. Таким образом он защищает своих клиентов от несанкционированных операций, ведь там ясно указывается, что пользователь не получает деньги, а переводит их.

Мошенники могут объяснять просьбу указать данные карты по-разному, например, заявляя, что отправляют деньги через «Казпочту» или СДЭК – компании, которые занимаются доставкой. Таким заявлениям нельзя верить. Ведь у этих компаний нет сервисов, позволяющих совершать денежные переводы с карты на карту физическим лицам, и услуг с получением денег по ссылке.

Есть и другие факторы, которые должны насторожить казахстанцев. Вот несколько важных признаков, что общение идет с мошенником:

«клиент» не торгуется;

вопросы о качестве товара задает «для галочки»: не вдается в подробности, не уточняет деталей;

утверждает, что не может забрать товар лично;

отказывается оплатить товар обычным банковским переводом.

В связи с этим казахстанцам, которые решили продать свои старые вещи, следует помнить о том, что не все покупатели – честные, добропорядочные граждане. Лучшим вариантом сделки является тот, когда покупатель сам приедет к продавцу, чтобы проверить товар лично и уже на месте завершить сделку.

Важно понимать, что аналогичную схему могут использовать и мошенники-продавцы. Они просят заранее оплатить товар и доставку, а на деле потом просто «исчезают» вместе с деньгами, не отправляя заказ.

@Автор: Илья Манаев

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