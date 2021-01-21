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Как полицейские будут проверять права при плохом Интернете

ото из открытых источников

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Казахстанским водителям разрешат не возить с собой водительские права и техпаспорта в пределах страны. Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди объяснил, как сотрудники полиции будут проверять права при низком качестве мобильной связи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе обсуждения поправок сенатор Бекболат Орынбеков подчеркнул, что во время пандемии полицейские на блокпостах столкнулись с низким качеством Интернета, что повлекло за собой неудобство в работе.

«В указанном законопроекте вносятся изменения, которые не обязывают иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Всем известно, что норма является требованием современности. Однако в связи с произошедшими в 2020 году ситуациями в регионах были созданы блокпосты, въезд в районы и города проводился через базы, установленные на планшетах сотрудников органов внутренних дел. В связи с этим в отдаленных регионах возник ряд трудностей, связанных с низким качеством интернета и ограниченностью возможности размещения в планшетах всех зарегистрированных по республике автомобилей», — отметил сенатор.

Депутат поинтересовался, не возникнут ли аналогичные проблемы в будущем и насколько будет удобно ожидать владельцам авто, пока полицейские связываются с центром по радиосвязи.

Заместитель главы МВД Алексей Калайчиди подтвердил, что в стране не все участки дорог надлежащим образом покрыты мобильным Интернетом. Однако, по его словам, проблема временная и вполне решаемая.

«Действительно, не все участки дорог у нас надлежащим образом покрыты мобильным Интернетом, и вы совершенно справедливо сказали, что мы нарабатывали опыт в период пандемии. Сегодня эта работа осуществляется посредством запроса необходимых сведений по радиостанции либо в дежурную часть, которая будет работать круглосуточно, либо в тот наряд, который находится в зоне покрытия Интернетом. Средняя продолжительность времени — три-пять минут. То есть определенные неудобства есть, но они решаемы. Теперь у нас есть программы, это «Цифровой Казахстан», и МИИР занимается вопросом покрытия Интернетом автомобильных дорог республиканского и международного значения. Планируется завершить эту работу в 2023 году. Я думаю, это вопрос решаемый», — заверил Калайчиди.

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