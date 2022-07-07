Как получать прибыль на фондовом рынке: советы от брокера Freedom Broker

Freedom Broker — это ваш гид в мире финансов, инвестиций и биржевой торговли. Компания уже более 13 лет присутствует на рынке Казахстана, а также имеет представительства в 12 странах мира. Freedom Broker — помощник для тех, кто хочет научиться зарабатывать на фондовом рынке и изменить свою жизнь к лучшему благодаря инвестициям.

Акции как вид дохода

Акция — это ценная бумага, которую выпускает компания (эмитент), с целью привлечения средств на развитие бизнеса.

Как инвестор может заработать на акциях:

получение дивидендов — по итогам отчетного периода, инвестор получает прибыль в зависимости от количества купленных акций;

за счет роста акций — купив ценные бумаги их по одной цене, можно продать их по более высокой, а полученная разница и станет прибылью.

Акция — это некое подтверждение того, что у инвестора есть определенная доля в компании. Если у человека более 50% акций в руках, то он становится держателем контрольного пакета акций. В таком случае его голос имеет больший вес, когда дело касается принятия значимых для компании решений.

Как торговать акциями?

В торговле акциями важно вовремя замечать момент, когда можно наиболее выгодно покупать и продавать бумаги. Для успешной торговли необходимо учиться фундаментально и системно анализировать рынок.

Новичкам в этом деле удобнее обратиться к брокеру. Фактически брокер становится на бирже руками инвесторов. Обычно брокера принято называть посредником между инвесторами и эмитентами акций. Но в реальности он становится помощником и консультантом.

Freedom Broker предлагает своим клиентам следующие услуги:

классическое брокерское обслуживание — клиент дает поручение на покупку или продажу ценных бумаг, а брокер исполняет его;

консультационное управление — инвестиции под руководством менеджера.

Последний вариант хорошо подойдет начинающим инвесторам. Во время консультации с профессиональными брокерами можно изучить все принципы работы биржи, и после, уже переходить к самостоятельной работе.

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