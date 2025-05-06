В Казахстане начала работать новая добровольная накопительная система для детей — «Келешек». Ее участникам государство поможет создать стартовый капитал для оплаты учебы в вузе или колледже. Чтобы его сохранить и преумножить, родителям детей нужно будет ежегодно делать накопления. Программа «Келешек» охватывает всех маленьких казахстанцев в возрасте от 0 до 5 лет. Чтобы стать участником новой накопительной системы «Келешек», нужно открыть образовательный накопительный вклад «AQYL» в Отбасы банке.

Какую сумму можно получить от государства детям в рамках программы «Келешек»?

Стартовый образовательный капитал составляет 60 МРП или 235 920 тенге в 2025 году.

Для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей стартовый образовательный капитал составляет 120 МРП или 471 840 тенге в 2025 году.

Что нужно сделать, чтобы получить стартовый капитал от государства в размере от 235 920 тенге?

Для этого нужно открыть образовательный накопительный вклад «AQYL» в Отбасы банке. Сделать это можно будет с 12 мая 2025 года.

Стартовый образовательный капитал от государства в размере от 235 920 тенге за 2025 год будет начислен детям, кому в этом году исполнится 5 лет.

Начисленное вознаграждение банка капитализируется ежемесячно. Это значит, что на него также будет начислено вознаграждение банка.

Кроме того, ежегодно государство на депозиты «AQYL» начисляет премию. Для всех категорий вкладчиков она составляет 5%. На депозиты, открытые на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на детей с ограниченными возможностями, на детей из многодетных семей и из малообеспеченных семей будет начисляться премия государства в размере 7 %.

Максимальный размер премии, начисляемой ежегодно на депозит- 100 МРП (393 200 тенге на 2025 год).

Размер обязательного первоначального взноса при открытии депозита равен 3 МРП или 11 796 тенге (в 2025 году). Для детей-сирот первоначальный взнос отсутствует.

Минимальный взнос за год составляет 24 МРП или 94 368 тенге в 2025 году.

Для детей из категории социально-уязвимых слоев населения — 12 МРП или 47 184 тенге в 2025 году.

На что можно будет потратить стартовый капитал от государства?

Стартовый капитал, взносы родителей, вознаграждение банка и начисленная премия государства аккумулируются и суммируются на депозите «AQYL». Когда ребенку исполнится 18 лет, то накопленную в итоге сумму можно будет направить на оплату образования в Казахстане или за рубежом.

Если этой суммы будет не хватать на оплату образования, то можно будет получить образовательный кредит на недостающую сумму в банках второго уровня или через АО «Финансовый центр».

Если держатель депозита получит образовательный грант, то после предъявления диплома и получении образования, накопленные на депозите средства (с учетом капитализированного вознаграждения банка, начисленной премии государства и стартового образовательного капитала) можно будет использовать следующим образом:

продолжить накопление средств на образовательном накопительном вкладе;

передать накопления братьям, сестрам, родственникам, друзьям и т.д.;

направить средства на оплату образовательных услуг в целях получения других уровней образования;

перевести средства на депозит в Отбасы банке на улучшение жилищных условий.

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