В Казахстане начала работать новая добровольная накопительная система для детей — «Келешек». Ее участникам государство поможет создать стартовый капитал для оплаты учебы в вузе или колледже. Чтобы его сохранить и преумножить, родителям детей нужно будет ежегодно делать накопления. Программа «Келешек» охватывает всех маленьких казахстанцев в возрасте от 0 до 5 лет. Чтобы стать участником новой накопительной системы «Келешек», нужно открыть образовательный накопительный вклад «AQYL» в Отбасы банке.
Какую сумму можно получить от государства детям в рамках программы «Келешек»?
Стартовый образовательный капитал составляет 60 МРП или 235 920 тенге в 2025 году.
Для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей стартовый образовательный капитал составляет 120 МРП или 471 840 тенге в 2025 году.
Что нужно сделать, чтобы получить стартовый капитал от государства в размере от 235 920 тенге?
Для этого нужно открыть образовательный накопительный вклад «AQYL» в Отбасы банке. Сделать это можно будет с 12 мая 2025 года.
Стартовый образовательный капитал от государства в размере от 235 920 тенге за 2025 год будет начислен детям, кому в этом году исполнится 5 лет.
Начисленное вознаграждение банка капитализируется ежемесячно. Это значит, что на него также будет начислено вознаграждение банка.
Кроме того, ежегодно государство на депозиты «AQYL» начисляет премию. Для всех категорий вкладчиков она составляет 5%. На депозиты, открытые на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на детей с ограниченными возможностями, на детей из многодетных семей и из малообеспеченных семей будет начисляться премия государства в размере 7 %.
Максимальный размер премии, начисляемой ежегодно на депозит- 100 МРП (393 200 тенге на 2025 год).
Размер обязательного первоначального взноса при открытии депозита равен 3 МРП или 11 796 тенге (в 2025 году). Для детей-сирот первоначальный взнос отсутствует.
Минимальный взнос за год составляет 24 МРП или 94 368 тенге в 2025 году.
Для детей из категории социально-уязвимых слоев населения — 12 МРП или 47 184 тенге в 2025 году.
На что можно будет потратить стартовый капитал от государства?
Стартовый капитал, взносы родителей, вознаграждение банка и начисленная премия государства аккумулируются и суммируются на депозите «AQYL». Когда ребенку исполнится 18 лет, то накопленную в итоге сумму можно будет направить на оплату образования в Казахстане или за рубежом.
Если этой суммы будет не хватать на оплату образования, то можно будет получить образовательный кредит на недостающую сумму в банках второго уровня или через АО «Финансовый центр».
Если держатель депозита получит образовательный грант, то после предъявления диплома и получении образования, накопленные на депозите средства (с учетом капитализированного вознаграждения банка, начисленной премии государства и стартового образовательного капитала) можно будет использовать следующим образом:
- продолжить накопление средств на образовательном накопительном вкладе;
- передать накопления братьям, сестрам, родственникам, друзьям и т.д.;
- направить средства на оплату образовательных услуг в целях получения других уровней образования;
- перевести средства на депозит в Отбасы банке на улучшение жилищных условий.
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