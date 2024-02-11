Как получить 4 миллиона тенге от государства, рассказала министр

Теперь, как сообщила министр, вместо гонораров писателям в Казахстане собираются выплачивать гранты.

«Если раньше за новое произведение выплачивался гонорар, то теперь вместо него предусматривается выплата гранта. То есть при издании нового произведения писателей в объеме одного авторского листа будет включен механизм выплаты гранта в размере шести минимальных зарплат. В среднем за 160-страничную книгу предусматривается вознаграждение в размере более четырех миллионов тенге«, — проинформировала министр на своей странице в Facebook.