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Как получить 4 миллиона тенге от государства, рассказала министр

Фотография для новости Как получить 4 миллиона тенге от государства, рассказала министр

Фото взято с сайта pricom.kz

Министр культуры и информации Аида Балаева записала видеообращение. Она рассказала о мерах по усилению развития сферы книгоиздания, передает Tengrinews.kz.

Теперь, как сообщила министр, вместо гонораров писателям в Казахстане собираются выплачивать гранты.

«Если раньше за новое произведение выплачивался гонорар, то теперь вместо него предусматривается выплата гранта. То есть при издании нового произведения писателей в объеме одного авторского листа будет включен механизм выплаты гранта в размере шести минимальных зарплат. В среднем за 160-страничную книгу предусматривается вознаграждение в размере более четырех миллионов тенге«, — проинформировала министр на своей странице в Facebook.

Экспертная комиссия будет принимать решение.

«Права на издание и продажу книги остаются за автором. Если книга выйдет в свет в течение года и будет иметь хорошие показатели продаж в книжных магазинах, ее очередное издание и тираж возьмет на себя государство», — добавила Аида Балаева

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