USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Как получить 5 бесплатных лекарств, рассказали в Минздраве

Как получить 5 бесплатных лекарств, рассказали в Минздраве

Vinkmag ad

Как получить бесплатные лекарства для лечения коронавируса, рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Если у вас есть признаки заражения коронавирусной инфекцией — сухой кашель, температура, то нужно звонить в 103. Если явных признаков нет, но вы чувствуете, что с вашим организмом что-то происходит, то нужно обратиться в ближайшую поликлинику, к лечащему врачу. Если вы не прикреплены, то это можно сделать очень быстро. Прийти в поликлинику, и в случае, если у вас будет подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, пять видов лекарств для лечения COVID-19 вам будут бесплатно. Это очень важно. Исходя из этого решения правительство обеспечит каждую аптеку необходимым количеством лекарств до миллиона случаев, вам нет необходимости ходить в аптеку за ними», — сказал Багдат Коджахметов.

Казахстанцы могут получить «Парацетамол», «Ибупрофен» и антикоагулянты «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

99442 - зарегистрированно

72523 - выздоровевших

1058 - летальных случаев

3082 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Минздрав озвучил прогноз заболеваемости на осень
Следующая новость

Казахстанским бизнесменам упростили процедуру получения отсрочки по кредитам