Как получить 5 бесплатных лекарств, рассказали в Минздраве

Как получить бесплатные лекарства для лечения коронавируса, рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Если у вас есть признаки заражения коронавирусной инфекцией — сухой кашель, температура, то нужно звонить в 103. Если явных признаков нет, но вы чувствуете, что с вашим организмом что-то происходит, то нужно обратиться в ближайшую поликлинику, к лечащему врачу. Если вы не прикреплены, то это можно сделать очень быстро. Прийти в поликлинику, и в случае, если у вас будет подтверждено заражение коронавирусной инфекцией, пять видов лекарств для лечения COVID-19 вам будут бесплатно. Это очень важно. Исходя из этого решения правительство обеспечит каждую аптеку необходимым количеством лекарств до миллиона случаев, вам нет необходимости ходить в аптеку за ними», — сказал Багдат Коджахметов.

Казахстанцы могут получить «Парацетамол», «Ибупрофен» и антикоагулянты «Ривароксабан», «Апиксабан» и «Дабигатран».

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