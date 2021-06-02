Как получить деньги из ЕНПФ на лечение?

С начала 2021 года стартовала программа по досрочному снятию части пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда. Теперь казахстанцы могут воспользоваться деньгами, превышающими порог достаточности на пенсионном счете. Причем средства можно частично или полностью уступить близкому родственнику или супругу, передает alau.kz

Подробный перечень опубликован на платформе enpf-otbasy.kz В их числе офтальмологические и стоматологические услуги, пластические операции и лечение орфанных заболеваний. Весь порядок действий представлен на платформе. В целом же, алгоритм подачи заявки на медицинские услуги един. «Самое главное человек должен получить ЭЦП. Потому что он должен зарегистрироваться на платформе enpf-otbasy.kz. А там регистрация проходит только если у человека имеется ЭЦП. 2-ой шаг через наше приложение, скаченное приложение Отбасы банка, и открыть себе спец.счет на который будут зачисляться средства пенсионных накоплений, излишки пенсионных накоплений», — сообщил начальник отдела развития бизнеса «Отбасы банка» Амир Искендиров.

После от компьютера и телефона придется оторваться и отправиться в мед.организацию за заключением профильного специалиста. Далее по месту прикрепления вы подаете заявку для получения заключения врачебной комиссии. В случае положительного решения, вы можете выбрать любую клинику в Казахстане, где желаете пройти лечение. Заключив договор с мед.организацией, вам останется последний шаг — загрузить все необходимые документы на сайт enpf-otbasy.kz, и по истечении 5 рабочих дней деньги поступят на счет клиники. Конечно, если все представленные документы в порядке. Весь путь вы обязаны успеть пройти за 45 дней. Иначе средства вернутся на ваш пенсионный счет.

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«На данный момент люди уже начали больше узнавать, больше информации получать. И, насколько мы знаем, очень много вопросов задается. Сейчас статистики нет конкретной сколько на лечение отправлено, но судя по тому интересу, который есть, конечно, пользуется большим спросом», — отметил Амир Искендиров.

К слову, если с мобильным телефоном и компьютером человек не на «ты», на помощь придут консультанты «Отбасы банка». Если же затруднений это не вызывает — то львиную долю действий по снятию излишков пенсионных отчислений, можно сделать не выходя из дома.

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