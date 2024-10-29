В разных регионах Казахстана выдаются жилищные сертификаты. Это сумма, которая выделяется государством безвозмездно, то есть возвращать её не нужно, сообщает krisha.kz в бюджет конкретного региона.

Использовать деньги можно только на покупку жилья в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Кто может получить жилищный сертификат

Сертификаты предназначены для граждан с невысоким уровнем дохода. В первую очередь это соцуязвимые слои населения:

семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

многодетные семьи;

неполные семьи.

Также сертификаты выдают востребованным специалистам, работающим в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и т. д.

Важное условие — доход на каждого постоянно проживающего с заявителем члена семьи не должен превышать 3.1-кратного показателя прожиточного минимума в месяц. То есть не более 134 560 тенге на одного (в 2024 году размер прожиточного минимума равен 43 407 тенге).

При рассмотрении заявки учитываются супруг, несовершеннолетние дети, а также дети до 23 лет, обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях.

Как получить жилищный сертификат

С октября 2024 года получить жилищный сертификат можно онлайн на портале eGov.kz.

Для этого:

Авторизуйтесь и перейдите в раздел «Недвижимость — Жилищные отношения».

Выберите вкладку «Выдача жилищных сертификатов» и заполните необходимые поля.

Подпишите заявку с помощью ЭЦП.

Ответ придёт в течение трёх рабочих дней. Посмотреть его можно в личном кабинете на сайте kezekte.kz.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.