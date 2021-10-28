Как получить детское питание в своей поликлинике?

Фонд социального медицинского страхования продолжает в рамках образовательного проекта «Школа здорового ребенка» рассказывать, на какую помощь имеют право казахстанские дети и их родители.

Директор медицинского центра г. Нур-Султан,MD, MBA, организатор здравоохранения первой категории Аида Омарбекова рассказала о том, как ведется выдача детского питания в организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

«Питание детей до 1 года жизни, находящихся на раннем искусственном или смешанном вскармливании, входит в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан. Есть абсолютные и относительные показания для бесплатного обеспечения адаптированными заменителями грудного молока. Они делятся на медицинские и социальные», — отмечает Аида Багдатовна.

Медицинскими показаниями являются:

заболевания кормящей матери, в том числе инфекционные (ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза);

заболевания кормящей матери, в том числе инфекционные (ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза); заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:

острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии);

врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы;

тяжелые формы эндокринных заболеваний;

тяжелые формы аллергических заболеваний;

тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата;

злокачественные онкологические заболевания;

тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности;

гнойно-септические заболевания;

первичные формы гипогалактии;

заболевания ребенка, в том числе подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь «кленового сиропа».

Социальными показаниями являются:

дети от многоплодной беременности;

усыновленные дети;

кормящая мама обучается по очной форме обучения;

кормящая мама находится на лечении в круглосуточном стационаре.

И все же отмечает эксперт, нет ничего лучше грудного вскармливания.

«Эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ рекомендуют до шести месяцев кормить детей исключительно грудным молоком, а затем, до двух лет и далее, продолжать кормление грудью, дополняя рацион другими продуктами», – отметила Аида Багдатовна.

Поэтому с родительницами ведется активная пропаганда грудного вскармливания, проводятся занятия с будущими мамами в школах подготовки к родам. После родов проводятся беседы и их обучение по грудному вскармливанию.

Как принимается решение о выдаче детского питания?

«В каждой медицинской организаций создается комиссия, на заседаниях которой рассматриваются истории пациентов, и при подтверждении показаний выдается заключение о предоставлении бесплатного детского питания», – объясняет Аида Багдадовна.

С рождения до первого месяца жизни малышу положено в среднем от 8 до 10 пачек сухой смеси (пачка – 400 мг в среднем). Педиатр ежемесячно взвешивает ребенка, проверяет прирост веса и по формуле высчитывает положенное количество детского питания индивидуально. Имеются методические рекомендации, в соответствии с которыми определяется выделенный объем сухих молочных смесей для каждого ребенка. Закуп адаптированных заменителей грудного молока с 2018 года осуществляется самими поликлиниками.

«Смеси выдаются ежемесячно из расхода на один календарный месяц. Каждый месяц участковый врач/педиатр взвешивает ребенка и смотрит прибавку веса. После 6 месяцев смеси идут на уменьшение, так как ребенку вводится общий стол (прикорм)и доля молочной смеси пропорционально уменьшается», – разъясняет эксперт.

Если мало молока?

Часто возникает вопрос: что делать, если изначально мама кормила ребенка грудным молоком, но со временем его стало меньше? Как пояснила эксперт, последующая гипогалактияне входит в перечень показаний для бесплатной выдачи смесей, только если она была у женщины сразу после родов.

Когда возникает аллергия

Бывают случаи, когда выдаваемые смеси малышу не подходят. В этом случае необходимо сообщить врачу.

«В случае аллергических реакций на смесь либо непереносимости каких-либо отдельных ее ингредиентов, ребенку индивидуально подбирается другая смесь (гипоаллергенная, безлактозная)», — поясняет эксперт.

Обеспечение детским питанием производится в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Напоминаем, что мамы в декрете застрахованы в системе ОСМС, так как взносы за них делает государство.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете задать их Службе поддержки пациентов в своей поликлинике. Если решить ситуацию на месте не удалось, то можно обратиться в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.