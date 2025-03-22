В 2025 году правила предоставления госжилья изменились, но ключевые принципы остались. Льготные ипотеки и субсидии на аренду сохраняются, но теперь госквартиру можно выкупить, а в очередь на жильё могут встать все, у кого нет собственного. Рассказывает m.krisha.kz
Разбираем, что это значит и как воспользоваться новыми возможностями.
Льготные ипотеки «2-10-20» и «5-10-20»
Это самые доступные госпрограммы ипотеки в Казахстане со ставками 2 и 5 % годовых.
Общие условия:
- Нет жилья последние 5 лет (учитывается собственность супруга и детей).
- Стоять в очереди на жильё в акимате.
- Быть вкладчиком Отбасы банка.
- Иметь на счёте минимум 10 % от суммы займа.
Программа «2-10-20»: ставка — 2 %, первоначальный взнос — 10 %, срок кредита — до 20 лет.
Кто может участвовать:
— Люди с инвалидностью I и II группы.
— Семьи с детьми с инвалидностью.
— Многодетные семьи.
— Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.
Программа «5-10-20»: ставка — 5 %, первоначальный взнос — 10 %, срок — до 20 лет. Участвуют все остальные очередники.
Что можно купить — только новые квартиры в ЖК, построенных акиматами или выкупленных у застройщиков. Цена 1 кв. м — от 160 тыс. тг. Жильё сдаётся в чистовой отделке.
Подать заявку можно на сайте Otbasybank.kz. Приём заявок проходит в разное время года.
Ипотеки «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер»
Условия:
— Ставка: 7 % для очередников, 9 % для остальных.
— Первоначальный взнос: 10 % за квартиры с чистовой отделкой, 20 % за квартиры с черновой отделкой (можно включить до 20 % от суммы кредита на ремонт).
— Максимальный заём: 36 млн тг — Астана, Алматы, 30 млн тг — другие регионы. Разницу по цене доплачивает участник.
— Срок кредита: до 19 лет.
Кто может участвовать:
- Те, у кого нет жилья последние 5 лет (учитываются супруг и дети).
- Есть 2 млн тг на депозите в Отбасы банке (срок вклада не важен).
Быть очередником акимата необязательно.
Что можно купить:
— Только первичное жильё (новые квартиры от застройщика) — в крупных городах: Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск.
— Первичное и вторичное жильё (квартиры и дома) — в моногородах и сёлах.
Разница между программами:
— «Наурыз» (с 2024 года) — балльная система отбора:
+ 1 балл за каждые 1000 тг на депозите;
+ 5 баллов за официальный брак;
+ 10 баллов за детей;
+ 10 баллов за статус соцгруппы;
+ 5 баллов, если до 35 лет.
— «Наурыз жұмыскер» (с 2025 года) — для рабочих профессий (промышленность, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, водные ресурсы). Без баллов, но нужна справка с работы(профессия должна входить в утверждённый список).
Как подать заявку:
— «Наурыз» — онлайн на сайте Отбасы банка.
— «Наурыз жұмыскер» — лично в отделении банка.
Отбор проходит каждый март, следить за объявлениями нужно самостоятельно. После одобрения заявки есть 6 месяцев на поиск жилья.
Субсидирование аренды
Государство оплачивает 50 % аренды, но только если у арендатора есть остальные 50 %.
Кто может получить субсидию:
- Многодетные семьи.
- Дети-сироты
- Люди с инвалидностью I и II группы.
- Семьи с детьми с инвалидностью.
Важно! Доход семьи не должен превышать 1 ПМ (46 228 тг в 2025 г.) на человека. Пример: семья из четырёх человек может зарабатывать не более 185 тыс. тг.
Как работает субсидия:
— Жильё ищут самостоятельно на рынке.
— Нельзя арендовать у родственников, бывших супругов и их семей.
— Запрещена перепродажа (субаренда).
Выбирать жильё нужно:
- По определённой цене, т. к. арендная ставка за 1 кв. м фиксированная: в регионах от 1 755 тг/кв. м, в Астане и Алматы — 3 542 тг/кв. м.
- Определённой площади в зависимости от состава семьи, которую оплатит государство
Пример: Семья из четырёх человек в Алматы арендует квартиру 60 кв. м. Установленная плата — 212 тыс. тг/мес. Государство перечислит 106 тыс. тг. Можно арендовать больше и дороже, но разницу доплачивает арендатор.
Как подать заявку:
— В любое время на www.otbasybank.kz.
— Нужна ЭЦП.
— Обязательно подписывать трёхсторонний договор (арендатор, собственник, Отбасы банк).
Аренда жилья от государства
Кто может участвовать — только очередники акиматов:
— Ветераны ВОВ и боевых действий.
— Люди с инвалидностью I и II группы.
— Многодетные матери и семьи.
— Семьи с детьми с инвалидностью.
— Дети-сироты (до 29 лет).
— Вдовы, вдовцы с несовершеннолетними детьми.
— Пенсионеры.
— Лица с тяжёлыми хроническими заболеваниями.
— Кандасы.
— Жертвы ЧС и экологических бедствий.
— Семьи погибших при исполнении служебных обязанностей.
Требования для участия:
- Не иметь жилья 5 лет (учитываются супруг и дети).
- Быть очередником акимата.
- Иметь постоянную прописку (в крупных городах — не менее 3 лет).
- Доход на одного человека — не более 143.3 тыс. тг (3.1 ПМ, 2025 г.). Для семей с детьми с инвалидностью ограничение не действует.
Как подать заявку — онлайн. Сейчас через сайт Kezekte. Позже подача откроется на сайте Отбасы банка.
Какие квартиры дают:
— Жильё предоставляют в порядке очереди в том регионе, где участник стоит в списке.
— Квартиры — в новостройках от акимата или выкупленные у застройщиков.
— Арендная плата — от 5000 тг/мес. (зависит от акимата).
— Коммунальные платежи — отдельно.
- Очередникам с приоритетом (ветераны, дети-сироты, многодетные, люди с инвалидностью) выделяют не менее 70 % квартир в год.
- Жильё можно арендовать пожизненно, продлевая договор каждые 5 лет. Квартира передаётся по наследству.
- Отслеживать очередь можно в личном кабинете на eGov.
Что изменилось в 2025 году
- Встать в очередь теперь могут все казахстанцы, а не только социально уязвимые. Главное условие — не иметь жилья 5 лет.
- Теперь можно выкупить арендную квартиру:
— Первоначальный взнос — 10 %.
— Остаток — в рассрочку на 10–15 лет.
— Некоторые категории могут приватизировать жильё бесплатно.
Ипотека «7-20-25»
Госпрограмма для всех казахстанцев. Очередником быть не нужно.
Условия:
- Ставка — 7 %.
- Первоначальный взнос — от 20 %.
- Срок кредита — до 25 лет.
- Покупка только на первичном рынке, жильё должно быть сдано в эксплуатацию.
- Лимиты стоимости жилья:
— 25 млн тг — Астана, Алматы и их пригороды, Актау, Атырау, Шымкент;
— 20 млн тг — Караганда, Туркестан;
— 15 млн тг — остальные регионы.
Изменения в 2025 году:
— Теперь у заявителя и супруга (супруги) не должно быть жилья 18 месяцев до подачи заявки (раньше — на момент подачи).
— Программа ограничена 100 млрд тг в год.
— Участвовать можно только один раз.
Как подать заявку — в одном из семи банков: БЦК, Фридом, Halyk, РБК, Алтын, Форте, Евразийский.
Аренда без выкупа для работающей молодёжи
Программа для молодых людей до 35 лет в Астане, Алматы, Шымкенте. Очередь не нужна.
Требования:
- Не иметь арендного/собственного жилья 5 лет (учитываются супруг и дети).
- Постоянная прописка не менее 3 лет в городе.
- Доход не менее 40 МРП за последние 6 месяцев (147.7 тыс. тг в 2024 г.).
Условия:
— Квартиры в новостройках от акимата.
— Аренда: от 5 000 тг/мес. + коммунальные услуги.
— Договор на один год, продление до 3 лет.
Главное условие — за время проживания нужно накопить 10 % на ипотеку в Отбасы банке.
Как подать заявку — следить за объявлениями на сайтах акиматов.
Молодёжные ипотеки
Программы: «Алматы жастары», «Елорда жастары», Qamqor, «Алатау жастары» и др.
Условия:
- Ставка — 5–6 %.
- Первоначальный взнос — 10 %.
- Максимальная сумма — до 18 млн тг. Если жильё дороже — доплачиваете разницу.
- Срок — до 19 лет.
Можно купить первичное и вторичное жильё, в том числе с долевым участием.
Кто может участвовать:
— Возраст до 35 лет.
— Не иметь жилья 5 лет (учитываются супруг и дети).
— Постоянная прописка в городе/области.
— Наличие первоначального взноса.
— Стаж от 6 месяцев.
Приоритетные профессии: медицина, образование, культура, спорт, вузы, НИИ, журналистика, правоохранительные органы, коммунальные службы, художники, скульпторы, дизайнеры (ИП).
Есть балльная система:
- Брак, дети — по 1 баллу.
- Каждый год стажа — 2 балла.
- Социально уязвимые группы — 5 баллов.
Как подать заявку — в Отбасы банке, даты приёма в разных регионах разные. Следить за новостями банка и СМИ.
Чек-лист
- Госжильё становится доступнее — встать в очередь теперь могут все казахстанцы без жилья 5 лет, а не только льготники.
- Арендные квартиры можно выкупить — для некоторых категорий бесплатно.
- Льготные ипотеки и субсидии остаются. Продолжают работать «2-10-20», «5-10-20», «Наурыз», «7-20-25» и молодёжные программы.
- Субсидии на аренду — только для многодетных семей, инвалидов и сирот. Доход семьи не выше 1 ПМ на человека.
- «7-20-25» стала жёстче — теперь нельзя владеть жильём 18 месяцев до подачи заявки.
- Поддержка молодёжи — аренда без выкупа в крупных городах, льготные ипотеки для молодых специалистов.
- Важно следить за сроками подачи заявок — они открываются в разное время и ненадолго.
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