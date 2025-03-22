В 2025 году правила предоставления госжилья изменились, но ключевые принципы остались. Льготные ипотеки и субсидии на аренду сохраняются, но теперь госквартиру можно выкупить, а в очередь на жильё могут встать все, у кого нет собственного. Рассказывает m.krisha.kz

Разбираем, что это значит и как воспользоваться новыми возможностями.

Льготные ипотеки «2-10-20» и «5-10-20»

Это самые доступные госпрограммы ипотеки в Казахстане со ставками 2 и 5 % годовых.

Общие условия:

Нет жилья последние 5 лет (учитывается собственность супруга и детей).

Стоять в очереди на жильё в акимате.

Быть вкладчиком Отбасы банка.

Иметь на счёте минимум 10 % от суммы займа.

Программа «2-10-20»: ставка — 2 %, первоначальный взнос — 10 %, срок кредита — до 20 лет.

Кто может участвовать:

— Люди с инвалидностью I и II группы.

— Семьи с детьми с инвалидностью.

— Многодетные семьи.

— Дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Программа «5-10-20»: ставка — 5 %, первоначальный взнос — 10 %, срок — до 20 лет. Участвуют все остальные очередники.

Что можно купить — только новые квартиры в ЖК, построенных акиматами или выкупленных у застройщиков. Цена 1 кв. м — от 160 тыс. тг. Жильё сдаётся в чистовой отделке.

Подать заявку можно на сайте Otbasybank.kz. Приём заявок проходит в разное время года.

Ипотеки «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер»

Условия:

— Ставка: 7 % для очередников, 9 % для остальных.

— Первоначальный взнос: 10 % за квартиры с чистовой отделкой, 20 % за квартиры с черновой отделкой (можно включить до 20 % от суммы кредита на ремонт).

— Максимальный заём: 36 млн тг — Астана, Алматы, 30 млн тг — другие регионы. Разницу по цене доплачивает участник.

— Срок кредита: до 19 лет.

Кто может участвовать:

Те, у кого нет жилья последние 5 лет (учитываются супруг и дети).

Есть 2 млн тг на депозите в Отбасы банке (срок вклада не важен).

Быть очередником акимата необязательно.

Что можно купить:

— Только первичное жильё (новые квартиры от застройщика) — в крупных городах: Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск.

— Первичное и вторичное жильё (квартиры и дома) — в моногородах и сёлах.

Разница между программами:

— «Наурыз» (с 2024 года) — балльная система отбора:

+ 1 балл за каждые 1000 тг на депозите;

+ 5 баллов за официальный брак;

+ 10 баллов за детей;

+ 10 баллов за статус соцгруппы;

+ 5 баллов, если до 35 лет.

— «Наурыз жұмыскер» (с 2025 года) — для рабочих профессий (промышленность, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, водные ресурсы). Без баллов, но нужна справка с работы(профессия должна входить в утверждённый список).

Как подать заявку:

— «Наурыз» — онлайн на сайте Отбасы банка.

— «Наурыз жұмыскер» — лично в отделении банка.

Отбор проходит каждый март, следить за объявлениями нужно самостоятельно. После одобрения заявки есть 6 месяцев на поиск жилья.

Субсидирование аренды

Государство оплачивает 50 % аренды, но только если у арендатора есть остальные 50 %.

Кто может получить субсидию:

Многодетные семьи.

Дети-сироты

Люди с инвалидностью I и II группы.

Семьи с детьми с инвалидностью.

Важно! Доход семьи не должен превышать 1 ПМ (46 228 тг в 2025 г.) на человека. Пример: семья из четырёх человек может зарабатывать не более 185 тыс. тг.

Как работает субсидия:

— Жильё ищут самостоятельно на рынке.

— Нельзя арендовать у родственников, бывших супругов и их семей.

— Запрещена перепродажа (субаренда).

Выбирать жильё нужно:

По определённой цене, т. к. арендная ставка за 1 кв. м фиксированная: в регионах от 1 755 тг/кв. м, в Астане и Алматы — 3 542 тг/кв. м.

Определённой площади в зависимости от состава семьи, которую оплатит государство

Пример: Семья из четырёх человек в Алматы арендует квартиру 60 кв. м. Установленная плата — 212 тыс. тг/мес. Государство перечислит 106 тыс. тг. Можно арендовать больше и дороже, но разницу доплачивает арендатор.

Как подать заявку:

— В любое время на www.otbasybank.kz.

— Нужна ЭЦП.

— Обязательно подписывать трёхсторонний договор (арендатор, собственник, Отбасы банк).

Аренда жилья от государства

Кто может участвовать — только очередники акиматов:

— Ветераны ВОВ и боевых действий.

— Люди с инвалидностью I и II группы.

— Многодетные матери и семьи.

— Семьи с детьми с инвалидностью.

— Дети-сироты (до 29 лет).

— Вдовы, вдовцы с несовершеннолетними детьми.

— Пенсионеры.

— Лица с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

— Кандасы.

— Жертвы ЧС и экологических бедствий.

— Семьи погибших при исполнении служебных обязанностей.

Требования для участия:

Не иметь жилья 5 лет (учитываются супруг и дети).

Быть очередником акимата.

Иметь постоянную прописку (в крупных городах — не менее 3 лет).

Доход на одного человека — не более 143.3 тыс. тг (3.1 ПМ, 2025 г.). Для семей с детьми с инвалидностью ограничение не действует.

Как подать заявку — онлайн. Сейчас через сайт Kezekte. Позже подача откроется на сайте Отбасы банка.

Какие квартиры дают:

— Жильё предоставляют в порядке очереди в том регионе, где участник стоит в списке.

— Квартиры — в новостройках от акимата или выкупленные у застройщиков.

— Арендная плата — от 5000 тг/мес. (зависит от акимата).

— Коммунальные платежи — отдельно.

Очередникам с приоритетом (ветераны, дети-сироты, многодетные, люди с инвалидностью) выделяют не менее 70 % квартир в год.

Жильё можно арендовать пожизненно, продлевая договор каждые 5 лет. Квартира передаётся по наследству.

Отслеживать очередь можно в личном кабинете на eGov.

Что изменилось в 2025 году Встать в очередь теперь могут все казахстанцы, а не только социально уязвимые. Главное условие — не иметь жилья 5 лет.

Теперь можно выкупить арендную квартиру:

— Первоначальный взнос — 10 %.

— Остаток — в рассрочку на 10–15 лет.

— Некоторые категории могут приватизировать жильё бесплатно.

Ипотека «7-20-25»

Госпрограмма для всех казахстанцев. Очередником быть не нужно.

Условия:

Ставка — 7 %.

Первоначальный взнос — от 20 %.

Срок кредита — до 25 лет.

Покупка только на первичном рынке, жильё должно быть сдано в эксплуатацию.

Лимиты стоимости жилья:

— 25 млн тг — Астана, Алматы и их пригороды, Актау, Атырау, Шымкент;

— 20 млн тг — Караганда, Туркестан;

— 15 млн тг — остальные регионы.

Изменения в 2025 году:

— Теперь у заявителя и супруга (супруги) не должно быть жилья 18 месяцев до подачи заявки (раньше — на момент подачи).

— Программа ограничена 100 млрд тг в год.

— Участвовать можно только один раз.

Как подать заявку — в одном из семи банков: БЦК, Фридом, Halyk, РБК, Алтын, Форте, Евразийский.

Аренда без выкупа для работающей молодёжи

Программа для молодых людей до 35 лет в Астане, Алматы, Шымкенте. Очередь не нужна.

Требования:

Не иметь арендного/собственного жилья 5 лет (учитываются супруг и дети).

Постоянная прописка не менее 3 лет в городе.

Доход не менее 40 МРП за последние 6 месяцев (147.7 тыс. тг в 2024 г.).

Условия:

— Квартиры в новостройках от акимата.

— Аренда: от 5 000 тг/мес. + коммунальные услуги.

— Договор на один год, продление до 3 лет.

Главное условие — за время проживания нужно накопить 10 % на ипотеку в Отбасы банке.

Как подать заявку — следить за объявлениями на сайтах акиматов.

Молодёжные ипотеки

Программы: «Алматы жастары», «Елорда жастары», Qamqor, «Алатау жастары» и др.

Условия:

Ставка — 5–6 %.

Первоначальный взнос — 10 %.

Максимальная сумма — до 18 млн тг. Если жильё дороже — доплачиваете разницу.

Срок — до 19 лет.

Можно купить первичное и вторичное жильё, в том числе с долевым участием.

Кто может участвовать:

— Возраст до 35 лет.

— Не иметь жилья 5 лет (учитываются супруг и дети).

— Постоянная прописка в городе/области.

— Наличие первоначального взноса.

— Стаж от 6 месяцев.

Приоритетные профессии: медицина, образование, культура, спорт, вузы, НИИ, журналистика, правоохранительные органы, коммунальные службы, художники, скульпторы, дизайнеры (ИП).

Есть балльная система:

Брак, дети — по 1 баллу.

Каждый год стажа — 2 балла.

Социально уязвимые группы — 5 баллов.

Как подать заявку — в Отбасы банке, даты приёма в разных регионах разные. Следить за новостями банка и СМИ.

Чек-лист

Госжильё становится доступнее — встать в очередь теперь могут все казахстанцы без жилья 5 лет, а не только льготники.

— встать в очередь теперь могут все казахстанцы без жилья 5 лет, а не только льготники. Арендные квартиры можно выкупить — для некоторых категорий бесплатно.

— для некоторых категорий бесплатно. Льготные ипотеки и субсидии остаются . Продолжают работать «2-10-20», «5-10-20», «Наурыз», «7-20-25» и молодёжные программы.

. Продолжают работать «2-10-20», «5-10-20», «Наурыз», «7-20-25» и молодёжные программы. Субсидии на аренду — только для многодетных семей, инвалидов и сирот. Доход семьи не выше 1 ПМ на человека.

— только для многодетных семей, инвалидов и сирот. Доход семьи не выше 1 ПМ на человека. «7-20-25» стала жёстче — теперь нельзя владеть жильём 18 месяцев до подачи заявки.

— теперь нельзя владеть жильём 18 месяцев до подачи заявки. Поддержка молодёжи — аренда без выкупа в крупных городах, льготные ипотеки для молодых специалистов.

— аренда без выкупа в крупных городах, льготные ипотеки для молодых специалистов. Важно следить за сроками подачи заявок — они открываются в разное время и ненадолго.

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