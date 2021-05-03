Как получить квартиру в микрорайоне Кунай?

В Костанае начался прием заявок на участие в жилищной программе «Шанырак», которая также носит название 5-10-20. Это программа предназначена исключительно для очередников акимата. При этом очередник сам должен найти себе квартиру, и это должно быть первичное жилье.

Жилищная программа Шанырак предусматривает предоставление жилья только для очередников акимата. Чтобы приобрести квартиру по этой программе, очереднику необходимо обратиться в «Отбасы банк» и подтвердить свой статус, затем предоставить 10% первоначального взноса, после чего будет выдан кредит под 5 % годовых.

«Государственная программа Шанырак — это одно из направлений гос.программы «Нурлы жер». В рамках этой программы, клиенты очередники обязательно акимата, то есть люди стоящие как нуждающиеся в жилье могут получить займ конкретно по Костанайской области до 12 миллионов тенге на приобретение первичного жилья», — рассказал руководитель отдела развития бизнеса КФ «Отбасы банк» Амир Искендиров.

Обязательное условие — это приобретение жилья в новых объектах. Стоит отметить, что в «Отбасы банке» будет учитываться не сумма накоплений и баллы, а длительность нахождения в очереди. Чем раньше встал в очередь, тем больше шансов, получить жилье по этой программе.

«Ну, самый главные критерий доход на одного члена семьи не должен превышать 3,7 прожиточного минимума, это примерно 126 000 на одного члена семьи. Обязательно проверка платежеспособности — это доход , зарплата или предпринимательская деятельность», — рассказал Амир Искендиров.

30 апреля ведется прием заявлений именно по домам, которые были построены по заказу акимата Костаная в рамках программы «Шанырак» — это в новом микрорайоне Кунай. В текущем году тут планируют завершить строительство 19 многоквартирных домов. По программе «Шанырак» акиматом города Костанай предоставлено 5 домов для очередников. Это 225 квартир. Строительство домов еще не завершено , но прием заявок уже стартовал. Для удобства жителей микрорайона в перспективе здесь будет построена школа, поликлиника , детский сад , магазины и даже спорт. комплекс

«В рамках этой программы любой желающий, кто стоит в очереди, он имеет право прийти в банк и подать заявку на получение этих 12 миллионов, если он нашел недвижимость допустим застройщик, первичное жилье. Он может прийти и оформиться по этой программе до 12 миллионов тенге. Также он может подать заявку , получить одобрение в нашем банке и пойти искать эту недвижимость, одобрение действует 6 месяцев», — уточнил Искендиров.

Прием заявок на покупку квартир по льготным условиям в микрорайоне Кунай продлится до 30 июня. В Костанайской области с 17 августа 2020 года по программе «Шанырак» было выдано 177 займов

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