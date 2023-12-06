Как получить квоту на ЭКО в Костанайской области?

В Казахстане 17% семей состоят на учете с диагнозом бесплодие. Для решения этой проблемы в 2021-м году в стране заработал специальный проект «Аңсаған сәби». Позволить себе процедуру ЭКО может не каждый, она дорогостоящая.

Квоты для многих бесплодных пар — это последний шанс стать родителями. Претендовать на них могут семьи, состоящие в официальном или в гражданском браке, а также одинокие женщины.

«Если говорить в целом о количестве положительных результатов, то начиная с 25%, мы начинали, и теперь частота в процентном соотношении до 30-38 % по наступлению беременности. Есть проблема преждевременных родов, не развивающаяся беременность, выкидыши, и так далее. Эти проблемы преодолеваются», — говорит главный внештатный акушер-гинеколог Костанайской области Иван Янцен.

В целом, по информации минздрава, с начала реализации программы «Аңсаған сәби» в Казахстане родилось 5 000 детей. Иван Янцен отмечает, что пара, мечтающая о ребенке, прежде всего должна обратиться к репродуктологу за консультацией. Направление к нему выдает гинеколог в поликлинике. После необходимых обследований, и если нет никаких противопоказаний для проведения ЭКО, они собирают документы и проходят врачебно-консультативную комиссию. При положительном решении комиссии пара становится в очередь.

«У нас за 10 месяцев только в нашем родильном доме произошло 115 родов у женщин после ЭКО. Всего в стране на сегодня 29 центров, где производят ЭКО. Но только в 19-ти результаты не плохие, и только они участвуют в программе «Ансаган саби», — говорит Иван Янцен.

Процесс искусственного оплодотворения требует серьезной подготовки обоих супругов, в том числе и психологической. По времени это занимает от одного до двух месяцев. Количество квот в области ежегодно увеличивается. Если раньше на регион выделяли 40 квот, то в 2023-м уже 244. Данная процедура проводится бесплатно в рамках ОСМС. Соответственно, пациент, желающий получить квоту, должен иметь статус застрахованного.

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