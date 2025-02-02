Система обязательного социального медицинского страхования в Казахстане позволяет гражданам получать специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь за счет государства. Фонд ОСМС выступает стратегическим закупщиком медицинских услуг, финансируя широкий спектр оперативных вмешательств. Заместитель директора столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Зарина Кельдибаева рассказала BaigeNews.kz, какие операции доступны казахстанцам в клиниках страны в рамках ОСМС и как подать документы на лечение по квоте.

Финансирование и доступность операций

Это показывает значительный рост финансирования операций за счет ОСМС за последние годы. Если в 2020 году было выделено 14 млрд тенге, а в 2024 году уже 83,5 млрд тенге, то рост действительно семикратный. В целом, увеличение бюджета на медицинские операции может свидетельствовать о росте доступности и качества медицинских услуг, а также о повышении потребности в хирургической помощи.

Средняя стоимость хирургического вмешательства начинается от 70 тысяч тенге. Однако некоторые операции требуют значительных затрат. Например, имплантация вспомогательной сердечной системы обходится в 79 миллионов тенге и полностью покрывается ОСМС.

Статистика по операциям

В 2024 году в Астане выполнено 1709 операций по имплантации автоматического кардиовертера на сумму 14,5 миллиарда тенге. Средняя стоимость такой операции – 8,5 миллиона тенге.

В офтальмологии наиболее распространена факоэмульсификация хрусталика при катаракте. Такие операции часто проводятся в условиях дневного стационара, без необходимости круглосуточного пребывания в больнице.

В травматологии востребованы операции по эндопротезированию коленного и тазобедренного суставов. После вмешательства пациент сразу проходит первый этап реабилитации, направленный на восстановление функции замененного сустава.

Самым возрастным пациентом, получившим высокотехнологичное лечение в 2024 году, стал 85-летний мужчина, которому провели нейрохирургическую операцию с применением рамочной стереотаксической системы. Стоимость вмешательства составила 1,9 миллиона тенге.

Самому маленькому пациенту был всего год. Ему провели кардиохирургическую операцию по эндоваскулярной эмболизации и окклюзии сосудов, стоимостью 6,5 миллиона тенге.

Как подать документы на лечение по ОСМС

Процесс проходит через систему плановой госпитализации.

«Сначала пациенту необходимо обратиться к участковому врачу, который формирует пакет необходимых обследований. Сюда входят анализы крови, мочи, биохимия, инструментальные исследования. Затем документы направляются в портал госпитализации, где определяется дата проведения операции. В последующем пациент получает лечение и проходит послеоперационную реабилитацию», — рассказала Зарина Кельдибаева.

Она добавила, что система ОСМС полностью сопровождает пациента от первичного звена, заканчивая проведением хирургических вмешательств.

При этом если пациент не застрахован в системе ОСМС, ему придется оплачивать услуги самостоятельно. Например, стоимость нейрохирургической операции по имплантации и замене электрода нейростимулятора составляет 9,5 миллиона тенге, а обязательная реабилитация – 459 тысяч тенге. В общей сложности затраты составили бы 10 миллионов тенге. Однако участие в ОСМС позволяет пациенту получать эти услуги бесплатно при условии регулярных взносов (4250 тенге в месяц для самостоятельных плательщиков).

Время ожидания операции зависит от профиля заболевания. В наиболее востребованных направлениях – оториноларингологии, офтальмологии, нейрохирургии – срок ожидания может превышать два месяца. В среднем период составляет от 15 до 30 дней, но в некоторых случаях пациента могут госпитализировать в течение недели. При дефиците специалистов ожидание может затянуться до полугода.

Новые услуги в ОСМС

В 2024 году изменений в перечне оперативных вмешательств не было. Однако на 2025 год запланировано включение новой услуги – прегравидарной подготовки. Эта программа направлена на женщин, планирующих беременность, и обеспечит комплекс обследований и подготовки к зачатию за счет ОСМС.

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