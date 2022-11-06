Как получить максимальную премию от государства до конца года.

Вкладчики Отбасы банка ежегодно получают 20% государственную премию на свои накопления.

И чтобы получить максимальную «надбавку», казахстанцам рекомендуют проверить, лежит ли достаточная для этого сумма на их счетах, пишет Экспресс К.

Госпремия начисляется на сумму, которая не превышает 200 МРП. На данный момент это 612 600 тенге.

«Если в течение года клиент соберет эти средства на своем депозите или внесет их единовременно на счет, то по итогам года он получит максимальную премию», — говорится в сообщении банка.

На сегодня максимальная премия составляет 122 520 тенге. Чтобы узнать, достаточно ли средств накоплено или сколько еще необходимо внести, банк создал для вкладчиков подсказку.

«Чтобы узнать, сколько вам не хватает для максимальной премии государства, нужно написать на номер +7 705 925 13 01 в Whatsapp или Telegram (Quanysh_bot), выбрать язык обслуживания. Затем отправить номер 5 в чат. Указать свой номер мобильного телефона, как указано в примере, на который придет SMS-сообщение с кодом, — напишите его. Введите номер своего удостоверения личности и получите информацию своим сбережениям. Пополните свой депозит необходимой суммой до конца года и получите максимальную сумму премии государства», — говорится в сообщении.

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