Как получить медотвод от вакцинации в Казахстане

В Министерстве здравоохранения рассказали, кто может рассчитывать на медицинский отвод от вакцинации против коронавируса, передает Tengrinews.kz.
Кто может получить медотвод?
Вакцинации против коронавирусной инфекции не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам.
«Острые инфекционные и неинфекционные заболевания являются временными противопоказаниями для проведения прививок. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации состояния здоровья. Кроме того, не подлежат вакцинации против коронавируса лица с острой и бессипмтомной формой коронавируса.
Переболевших любыми формами коронавируса рекомендуется привить полным курсом вакцинации через 6 месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией. При этом допускается проведение вакцинации переболевшим коронавирусом через 3 месяца после выздоровления», — рассказали в Минздраве.
Как выглядит медотвод?
Заключение врачебно-консультационной комиссии выдается по форме № 026/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения».
К кому обращаться, чтобы получить медотвод?
Для получения справки о наличии постоянного/временного медицинского противопоказания к вакцинации против коронавируса необходимо обратиться к участковому врачу по месту прикрепления.
В случае необходимости пациент направляется к профильному специалисту, проводятся лабораторно-инструментальные методы обследования в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.
Справка о наличии постоянного/временного медицинского противопоказания к вакцинации против коронавируса оформляется врачебно-консультационной комиссией по форме № 026/у.
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