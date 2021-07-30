Как получить медотвод от вакцинации в Казахстане

В Министерстве здравоохранения рассказали, кто может рассчитывать на медицинский отвод от вакцинации против коронавируса, передает Tengrinews.kz.

Кто может получить медотвод?

Вакцинации против коронавирусной инфекции не подлежат лица, имеющие постоянные и временные медицинские противопоказания к профилактическим прививкам.

Абсолютными противопоказаниями для вакцинации от коронавирусной инфекции являются: возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания, аллергия на какой-либо компонент (активные вещества, вспомогательные вещества) вакцины или аллергические реакции на предыдущее введение вакцины.

«Острые инфекционные и неинфекционные заболевания являются временными противопоказаниями для проведения прививок. Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При острых кишечных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации состояния здоровья. Кроме того, не подлежат вакцинации против коронавируса лица с острой и бессипмтомной формой коронавируса. Переболевших любыми формами коронавируса рекомендуется привить полным курсом вакцинации через 6 месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией. При этом допускается проведение вакцинации переболевшим коронавирусом через 3 месяца после выздоровления», — рассказали в Минздраве.

Как выглядит медотвод?

Заключение врачебно-консультационной комиссии выдается по форме № 026/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения».

К кому обращаться, чтобы получить медотвод?

Для получения справки о наличии постоянного/временного медицинского противопоказания к вакцинации против коронавируса необходимо обратиться к участковому врачу по месту прикрепления.

В случае необходимости пациент направляется к профильному специалисту, проводятся лабораторно-инструментальные методы обследования в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования.

Справка о наличии постоянного/временного медицинского противопоказания к вакцинации против коронавируса оформляется врачебно-консультационной комиссией по форме № 026/у.

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