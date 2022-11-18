Как получить молодёжный кредит под 2,5% на собственный бизнес

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На портале «Открытые НПА» опубликовали проект нового варианта правил организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе. В правила добавили порядок получения микрокредитов для развития молодёжного предпринимательства.
Кредиты для молодёжи будут выдавать через АО «Аграрная кредитная корпорация». Основные условия:
- срок микрокредита – до пяти лет (для проектов в сфере животноводства – до семи лет);
- максимальная сумма микрокредита – до 5 млн тенге;
- номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых;
- наличие залогового обеспечения.
Льготный период погашения основного долга и вознаграждения составляет не более 1/3 от продолжительности срока микрокредитования.
Проект документа, подготовленный Министерством социальной защиты, будет открыт для публичного обсуждения до 2 декабря.
Микрокредиты будут выдавать местные исполнительные органы по вопросам занятости населения. Претендовать на финансирование сможет молодёжь из числа безработных или предпринимателей, срок государственной регистрации которых в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за микрокредитом составляет менее пяти лет.
Возраст претендента на микрокредит будут учитывать на момент подачи документов.
Заседание конкурсной комиссии по отбору бизнес-проектов, заслуживающих поддержки, планируют проводить не реже раза в месяц.
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