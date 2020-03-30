Как получить отсрочку по «7-20-25» и «Баспана Хит» не выходя из дома?

Заемщики ипотечных программ «7-20-25» и «Баспана Хит» с 16 марта до 15 июня 2020 года могут дистанционно обратиться в банк для получения отсрочки выплат сумм основного долга и вознаграждения. 8 банков-партнеров – Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Народный банк, АТФБанк, ForteBank, Евразийский банк, Jysanbank и BankRBK поддержали Национальный Банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, в оперативном порядке разработав системы дистанционной обработки заявлений клиентов.
Отсрочку можно получить по следующим причинам временной нетрудоспособности в связи с введением карантина:
- нахождения в неоплачиваемом трудовом отпуске, увольнения, расторжения трудового договора и прекращения иных трудовых отношений;
- снижения или приостановление выплаты заработной платы или иных доходов;
- в случае, если работник не может присутствовать на рабочем месте в связи с ограничениями на въезд (выезд) в местность, на территории которой действует чрезвычайное положение и (или) карантин;
- иные причины, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния.
Клиенту необходимо в произвольной форме написать заявление с указанием причины ухудшения финансового состояния, отсканировать либо сфотографировать заявление и документ, удостоверяющий личность и отправить в банк по онлайн каналам связи, где был оформлен заем.
Другие подтверждающие документы, такие как справки с места работы не требуются.
Банки рассмотрят заявление в течение 10 рабочих дней. Банк может отказать в отсрочке, если имеется информации об отсутствии ухудшения финансового состояния физического лица.
На период приостановления выплат претензионно-исковая работа вестись не будет. Банки не будут уведомлять клиентов о необходимости погашения просроченной задолженности.
Отсрочка не ухудшает и не портит кредитную историю.
Варианты отсрочки по программам «7-20-25» и «Баспана Хит».
Банки могут применить следующие варианты:
- равномерно распределить сумму отсрочки на весь срок займа;
- добавить к общему сроку кредитования срок отсрочки;
- отложить выплату отсрочки в самый конец срока кредитования на последние 3-6 месяцев;
- после окончания срока отсрочки оплатить всю сумму сразу.
|Банк
|Порядок отсрочки
|Канал связи
|Bank RBK
|Принимает заявление по по адресу www.rbk24.kz/social-help или на почту info@bankrbk.kz. После получения и обработки заявления специалист банка свяжется с клиентом по указанному номеру телефона.
|Почта info@bankrbk.kz
Контакт-центр 7888
|Евразийский Банк
|Принимает заявление на сайтеwww.eubank.kz в разделе «Отсрочка по кредиту из-за режима ЧС (коронавирус)»
|Сайт www.eubank.kz
Контакт-центр
Городскойномер: +7 (727) 332-77-22
|АТФБанк
|Принимает заявление через сайт www.atfbank.kz/support/otsrochka
|Сайт www.atfbank.kz/support/otsrochka
Контакт-центр:
|Jysan Bank
|Принимает заявление через почтуinfo@jysanbank.kz, мобильное приложение Jýsan
|Почта info@jysanbank.kz
Мобильное приложение Jýsan
|ForteBank
|Принимает заявление через интернет-банкинг или мобильное приложение ForteBank.
|Интернет банкинг или мобильное приложение ForteBank.
Контакт-центр 7575
|Народный Банк
|Принимает заявление на сайте www.halykbank.kz
|Сайт www.halykbank.kz
Контакт-центр 7111
|Банк ЦентрКредит
|Принимает заявление на почту fres@bcc.kz
|Почта fres@bcc.kz
Контакт-центр:
505 — для мобильных номеров
8 (727) 244 30 30
|Сбербанк
|Принимает заявления на почтуkomek@sberbank.kz
|Почта komek@sberbank.kz
Контакт-центр:
5030 — для мобильных номеров
8 (727) 250 30 20
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