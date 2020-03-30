Как получить отсрочку по «7-20-25» и «Баспана Хит» не выходя из дома?

Заемщики ипотечных программ «7-20-25» и «Баспана Хит» с 16 марта до 15 июня 2020 года могут дистанционно обратиться в банк для получения отсрочки выплат сумм основного долга и вознаграждения. 8 банков-партнеров – Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Народный банк, АТФБанк, ForteBank, Евразийский банк, Jysanbank и BankRBK поддержали Национальный Банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, в оперативном порядке разработав системы дистанционной обработки заявлений клиентов.

Отсрочку можно получить по следующим причинам временной нетрудоспособности в связи с введением карантина:

нахождения в неоплачиваемом трудовом отпуске, увольнения, расторжения трудового договора и прекращения иных трудовых отношений;

снижения или приостановление выплаты заработной платы или иных доходов;

в случае, если работник не может присутствовать на рабочем месте в связи с ограничениями на въезд (выезд) в местность, на территории которой действует чрезвычайное положение и (или) карантин;

иные причины, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния.

Клиенту необходимо в произвольной форме написать заявление с указанием причины ухудшения финансового состояния, отсканировать либо сфотографировать заявление и документ, удостоверяющий личность и отправить в банк по онлайн каналам связи, где был оформлен заем.

Другие подтверждающие документы, такие как справки с места работы не требуются.

Банки рассмотрят заявление в течение 10 рабочих дней. Банк может отказать в отсрочке, если имеется информации об отсутствии ухудшения финансового состояния физического лица.

На период приостановления выплат претензионно-исковая работа вестись не будет. Банки не будут уведомлять клиентов о необходимости погашения просроченной задолженности.

Отсрочка не ухудшает и не портит кредитную историю.

Варианты отсрочки по программам «7-20-25» и «Баспана Хит».

Банки могут применить следующие варианты:

равномерно распределить сумму отсрочки на весь срок займа; добавить к общему сроку кредитования срок отсрочки; отложить выплату отсрочки в самый конец срока кредитования на последние 3-6 месяцев; после окончания срока отсрочки оплатить всю сумму сразу.

Банк Порядок отсрочки Канал связи Bank RBK Принимает заявление по по адресу www.rbk24.kz/social-help или на почту info@bankrbk.kz. После получения и обработки заявления специалист банка свяжется с клиентом по указанному номеру телефона. Почта info@bankrbk.kz

Контакт-центр 7888 Евразийский Банк Принимает заявление на сайтеwww.eubank.kz в разделе «Отсрочка по кредиту из-за режима ЧС (коронавирус)» Сайт www.eubank.kz Контакт-центр Городскойномер: +7 (727) 332-77-22

Beeline +7 (771) 000 77 22

Tele 2/Altel +7 (700) 000 77 22

Kcell/Aktiv +7 (702) 000 77 22 АТФБанк Принимает заявление через сайт www.atfbank.kz/support/otsrochka Сайт www.atfbank.kz/support/otsrochka Контакт-центр:

2424 — звонки с мобильного

8 8000 800 283 — городской номер Jysan Bank Принимает заявление через почтуinfo@jysanbank.kz, мобильное приложение Jýsan Почта info@jysanbank.kz Мобильное приложение Jýsan

Контакт-центр 7711

8 800 080 25 25 ForteBank Принимает заявление через интернет-банкинг или мобильное приложение ForteBank. Интернет банкинг или мобильное приложение ForteBank.

Контакт-центр 7575 Народный Банк Принимает заявление на сайте www.halykbank.kz Сайт www.halykbank.kz

Контакт-центр 7111 Банк ЦентрКредит Принимает заявление на почту fres@bcc.kz Почта fres@bcc.kz

Контакт-центр:

505 — для мобильных номеров

8 (727) 244 30 30 Сбербанк Принимает заявления на почтуkomek@sberbank.kz Почта komek@sberbank.kz

Контакт-центр:

5030 — для мобильных номеров

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