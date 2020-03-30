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Как получить отсрочку по «7-20-25» и «Баспана Хит» не выходя из дома?

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Заемщики ипотечных программ «7-20-25» и «Баспана Хит» с 16 марта до 15 июня 2020 года могут дистанционно обратиться в банк для получения отсрочки выплат сумм основного долга и вознаграждения. 8 банков-партнеров – Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Народный банк, АТФБанк, ForteBank, Евразийский банк, Jysanbank и BankRBK поддержали Национальный Банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, в оперативном порядке разработав системы дистанционной обработки заявлений клиентов.

Отсрочку можно получить по следующим причинам временной нетрудоспособности в связи с введением карантина:

 

  • нахождения в неоплачиваемом трудовом отпуске, увольнения, расторжения трудового договора и прекращения иных трудовых отношений;
  • снижения или приостановление выплаты заработной платы или иных доходов;
  • в случае, если работник не может присутствовать на рабочем месте в связи с ограничениями на въезд (выезд) в местность, на территории которой действует чрезвычайное положение и (или) карантин;
  • иные причины, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния.

 

Клиенту необходимо в произвольной форме написать заявление с указанием причины ухудшения финансового состояния, отсканировать либо сфотографировать заявление и документ, удостоверяющий личность и отправить в банк по онлайн каналам связи, где был оформлен заем.

Другие подтверждающие документы, такие как справки с места работы не требуются.

Банки рассмотрят заявление в течение 10 рабочих дней. Банк может отказать в отсрочке, если имеется информации об отсутствии ухудшения финансового состояния физического лица.

На период приостановления выплат претензионно-исковая работа вестись не будет. Банки не будут уведомлять клиентов о необходимости погашения просроченной задолженности.

Отсрочка не ухудшает и не портит кредитную историю.

Варианты отсрочки по программам «7-20-25» и «Баспана Хит».

Банки могут применить следующие варианты:

  1. равномерно распределить сумму отсрочки на весь срок займа;
  2. добавить к общему сроку кредитования срок отсрочки;
  3. отложить выплату отсрочки в самый конец срока кредитования на последние 3-6 месяцев;
  4. после окончания срока отсрочки оплатить всю сумму сразу.

 

БанкПорядок отсрочкиКанал связи
Bank RBKПринимает заявление по по адресу www.rbk24.kz/social-help или на почту info@bankrbk.kz. После получения и обработки заявления специалист банка свяжется с клиентом по указанному номеру телефона.Почта info@bankrbk.kz
Контакт-центр 7888
Евразийский БанкПринимает заявление на сайтеwww.eubank.kz в разделе «Отсрочка по кредиту из-за режима ЧС (коронавирус)»Сайт www.eubank.kz

Контакт-центр

Городскойномер: +7 (727) 332-77-22
Beeline +7 (771) 000 77 22
Tele 2/Altel +7 (700) 000 77 22
Kcell/Aktiv +7 (702) 000 77 22

АТФБанкПринимает заявление через сайт www.atfbank.kz/support/otsrochkaСайт www.atfbank.kz/support/otsrochka

Контакт-центр:
2424 — звонки с мобильного
8 8000 800 283 — городской номер

Jysan BankПринимает заявление через почтуinfo@jysanbank.kz, мобильное приложение JýsanПочта info@jysanbank.kz

Мобильное приложение Jýsan
Контакт-центр 7711
8 800 080 25 25

ForteBankПринимает заявление через интернет-банкинг или мобильное приложение ForteBank.Интернет банкинг или мобильное приложение ForteBank.
Контакт-центр 7575
Народный БанкПринимает заявление на сайте www.halykbank.kzСайт www.halykbank.kz
Контакт-центр 7111
Банк ЦентрКредитПринимает заявление на почту fres@bcc.kzПочта fres@bcc.kz
Контакт-центр:
505 — для мобильных номеров
8 (727) 244 30 30
СбербанкПринимает заявления на почтуkomek@sberbank.kzПочта komek@sberbank.kz
Контакт-центр:
5030 — для мобильных номеров
8 (727) 250 30 20

 

 

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