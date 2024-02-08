Как получить спецвыплату за работу во вредных условиях труда в РК

АО «ЕНПФ» информирует, что согласно поручению Главы государства для повышения социальной защищенности граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, при достижении 55-летнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее — ОППВ) в совокупности не менее 84 месяцев с 1 января 2024 года введены выплаты.

А именно специальная социальная выплата для вышеуказанных лиц, занятых на работах с вредными условиями труда, состоящая из специального профессионального государственного пособия (назначается из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов (ПМ) и в 2024г. составляет 86 814 тенге (2*43 407));

страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования (назначается страховой организацией в размере 1 ПМ, в 2024г. – 43 407 тенге за счет страховых премий по обязательному страхованию работников от несчастных случаев);

профессиональной выплаты за счет средств работодателя (назначается в размере 1 ПМ, в 2024г. – 43 407 тенге работодателем, с которым работник расторг трудовой договор или заключил дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении условий труда);

пенсионной выплаты, сформированной за счет ОППВ и (или) ОПВ, из ЕНПФ при наличии согласия вышеуказанных лиц на их получение (размер пенсионных выплат зависит от размера пенсионных накоплений в ЕНПФ).

«Для получения специальной социальной выплаты лицам, занятым (работающим) на работах с вредными условиями труда, необходимо подать заявление работодателю о переводе на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, или на расторжение трудового договора. Сведения о переводе работника на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, или о расторжении трудового договора от работодателя поступают в информационную систему МТСЗН РК», — говорится в сообщении.

На основании этих данных будет оказана проактивная услуга по назначению всех видов вышеуказанных выплат, входящих в специальную социальную выплату. При этом согласие на получение пенсионных выплат из ЕНПФ за счет ОППВ и ОПВ или только за счет ОППВ, необходимо будет подтвердить ответом на соответствующее SMS-сообщение, направленное с номера 1414.

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