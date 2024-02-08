USD 452.14
EUR 486.91
RUB 4.96
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Как получить спецвыплату за работу во вредных условиях труда в…

Как получить спецвыплату за работу во вредных условиях труда в РК

Фотография для новости Как получить спецвыплату за работу во вредных условиях труда в РК

pixabay.com

АО «ЕНПФ» информирует, что согласно поручению Главы государства для повышения социальной защищенности граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, при достижении 55-летнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее — ОППВ) в совокупности не менее 84 месяцев с 1 января 2024 года введены выплаты.

  • А именно специальная социальная выплата для вышеуказанных лиц, занятых на работах с вредными условиями труда, состоящая из специального профессионального государственного пособия (назначается из республиканского бюджета в размере двух прожиточных минимумов (ПМ) и в 2024г. составляет 86 814 тенге (2*43 407));
  • страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования (назначается страховой организацией в размере 1 ПМ, в 2024г. – 43 407 тенге за счет страховых премий по обязательному страхованию работников от несчастных случаев);
  • профессиональной выплаты за счет средств работодателя (назначается в размере 1 ПМ, в 2024г. – 43 407 тенге работодателем, с которым работник расторг трудовой договор или заключил дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении условий труда);
  • пенсионной выплаты, сформированной за счет ОППВ и (или) ОПВ, из ЕНПФ при наличии согласия вышеуказанных лиц на их получение (размер пенсионных выплат зависит от размера пенсионных накоплений в ЕНПФ).

«Для получения специальной социальной выплаты лицам, занятым (работающим) на работах с вредными условиями труда, необходимо подать заявление работодателю о переводе на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, или на расторжение трудового договора. Сведения о переводе работника на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов, или о расторжении трудового договора от работодателя поступают в информационную систему МТСЗН РК», — говорится в сообщении.

На основании этих данных будет оказана проактивная услуга по назначению всех видов вышеуказанных выплат, входящих в специальную социальную выплату. При этом согласие на получение пенсионных выплат из ЕНПФ за счет ОППВ и ОПВ или только за счет ОППВ, необходимо будет подтвердить ответом на соответствующее SMS-сообщение, направленное с номера 1414.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Отдали миллионы. В создании и руководстве финансовой пирамидой обвиняется жительница Костанайской области