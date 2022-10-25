Как получить в подарок от банка более 120 тысяч тенге в новом году в Казахстане.

Каждый казахстанец может получить премию от государства в новом году. Все, что нужно сделать, — открыть депозит в Отбасы банке и пополнить его, сообщает Экспресс К.

В Отбасы банке рассказали, что до выплаты ежегодной премии от государства осталось всего лишь 73 дня. Там напомнили, что каждый год банк начисляет на счета клиентов премию от государства, которая составляет 20% от накопленной суммы.

При этом максимальная сумма, на которую поступает премия, — 200 МРП.

«В этом году 200 МРП равно 612 600 тенге. Пополните ваш депозит на 612 600 тенге — и получите 20% в размере 122 520 тенге. Если у вас еще нет депозита, откройте его прямо сейчас, еще успеваете получить премию государства!», — отметили в Отбасы банке.

Уточняется, что депозит можно открыть онлайн, не приходя для этого в отделение банка.

В обществе встал вопрос о том, а когда будет начислена эта премия — 31 декабря или 1 января? Оказалось, все немного сложнее. В Отбасы банке корреспонденту Экспресс К сообщили, что до конца текущего года всем желающим получить премию нужно успеть пополнить свои депозиты.

«До 30 декабря включительно надо успеть пополнить свой депозит, если вы хотите получить свою премию. Премию выделяет государство. Потом в январе банк сформирует окончательный список, дождется денег от государства и тогда начислит премии. Вообще, в законе прописано, что должны поступить в течение первого квартала. Но традиционно премия поступает в феврале. Обычно люди ждут, что уже буквально 1 января им должна быть начислена премия. Но это не так, надо немножко подождать», — уточнили в банке.

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