Как помогают костанайским бизнесменам, пострадавшим из-за событий в Украине?

Марат Джантурин — руководитель предприятия в Костанайской области, которое занимается поставкой сельхоззапчастей и техники в регион.

Тесно сотрудничают они и с Украиной. Еще в конце февраля в Костанай из Мелитополя должны были выехать машины с проплаченным товаром, но отгрузку приостановили.

Бизнесмены начали поиск новых поставшиков, ведь скоро начало посевной кампании.

«Сегодня мы видим, как растут цены на заводах Белорусии, то же самый МТЗ, заводы России подняли на 10 процентов орудия и запчасти тоже подняли», — говорит директор ТОО Марат Джантурин.

В Палате предпринимателей Костанайской области запустили горячую линию для предпринимателей, бизнес которых оказался столкнулся с проблемами в связи с ситуацией в Украине. Номер — 1432. А сложности есть, отмечают представители палаты, больше всего они связаны с вопросами логистики и исполнения договорных обязательств.

«Обращения были в частности о том, что грузоперевозки осложнены. Машины там оказались 5 фур, 4 выехали в РФ, одна находится в Чернигове, в безопасности, посольство ведет переговоры, работа ведется», — говорит заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Самат Садвакасов.

Кроме того, по словам Самата Садвакасова, был запущен онлайн-опросник, с помощью которого выявляются сложные ситуации у бизнесменов. Так, например, уже стало известно о том, что у участников государственных программ срываются уже проплаченные поставки оборудования. В этом случае эксперты палаты помогают бизнесменам составить специальный документ, подтверждающих форс-мажорные обстоятельства, чтобы отсрочить проплату для банка.

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