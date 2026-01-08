Восьмиквартирный жилой дом на улице Молодёжной в посёлке Жамбыл загорелся днём 25 декабря. Огонь охватил две квартиры, расположенные на первом и втором этажах. До прибытия первых пожарных подразделений все жильцы самостоятельно покинули задымлённые помещения. Во время тушения спасатели вынесли из зоны горения пять газовых баллонов, что позволило предотвратить возможный взрыв. После ликвидации пожара часть жителей вернулась в дом, в том числе Исмаил Ахмедов.

По словам мужчины, очаг возгорания продолжал тлеть, из-за чего пожар вспыхивал повторно.

Исмаил Ахмедов, житель посёлка Жамбыл:

«Дежурили, как могли, но оно всё равно дымело, дымело, дымело… Уже время — два часа ночи, мы уснули, легли. Я очнулся от того, что опять дым у меня в квартире на втором этаже. Опять загорелось, вызывали пожарных, опять же также приезжают, тушили-тушили, и в третий раз всё равно оставили очаг — всё равно горело. Уже полностью охватило пламя весь верхний этаж. Третий раз оно тлело 27-го декабря, получается».

В районном акимате, по словам Исмаила Ахмедова, погорельцам, которым некуда идти, выделили по 130 тысяч тенге на аренду жилья. Эти средства были добровольно переданы предпринимателями Костанайского района.

В настоящее время вход в подъезд дома закрыт. Его открывали лишь для осмотра места происшествия представителями МЧС РК, специально прибывшими на место.

«С владельцами квартир посмотреть. Допустим, четвёртая квартира — заходим, и владелец квартиры заходит. Остальные, чтобы не препятствовали, без эмоций, пожалуйста», — пояснили представители ведомства перед началом осмотра.

Сотрудники МЧС обследовали каждую пострадавшую от огня квартиру в присутствии её владельцев. Осмотр сопровождался эмоциональными обсуждениями — жильцы задавали множество вопросов на повышенных тонах.

Заместитель начальника управления пожаротушения Комитета противопожарной службы МЧС РК Арман Кусаинов озвучил предварительные выводы пожарно-технической лаборатории.

Арман Кусаинов:

«По первой причине уже говорят, что малокалорийный источник пожара, то есть, возможно, сигарета. По второму пожару ещё проводятся исследования.

Визуально между первым и вторым пожаром просматривается, что связи нет. Это подтверждается распилами».

Кроме того, специальная комиссия должна определить размер ущерба, причинённого пожарами, а также установить, подлежит ли дом восстановлению. Со стороны акимата пострадавшим от возгорания, возникшего по техногенным причинам, может быть выделено единовременное пособие в размере 100 МРП — это 406 тысяч тенге. По информации районных властей, на данный момент на получение этой помощи подано лишь два заявления.

