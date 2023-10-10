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Как понять, что ребенок подрабатывает «закладчиком» наркотиков

Фото пресс-службы ДП

Полиция рекомендует родителям обратить внимание на следующие признаки:

  • если в телефоне ребенка появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов;
  • ️ среди личных вещей появились изолента, zip-пакеты, карманные эфлектронные весы, блистеры с таблетками; 
  • сменился круг общения;
  • ️ появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор;
  • ️ изменился режим дня: стал уходить на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет где и с кем был;
  • ️ появились новые вещи, происхождение которых ребенок не хочет объяснить. Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения.
  • ❗ Министерство внутренних дел напоминает, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 16 лет, а за сбыт наркотиков – с 14 лет.

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