Как понять, что ребенок подрабатывает «закладчиком» наркотиков

Фото пресс-службы ДП
Полиция рекомендует родителям обратить внимание на следующие признаки:
- если в телефоне ребенка появились фотографии подъездов, остановок, заборов, стен домов;
- ️ среди личных вещей появились изолента, zip-пакеты, карманные эфлектронные весы, блистеры с таблетками;
- сменился круг общения;
- ️ появилась подчеркнутая грубость и стремление свернуть разговор;
- ️ изменился режим дня: стал уходить на учебу на несколько часов раньше, задерживается после школы, не объясняет где и с кем был;
- ️ появились новые вещи, происхождение которых ребенок не хочет объяснить. Появление этих признаков должно послужить поводом для наблюдения за ребенком, серьезного разговора с объяснением последствий любого противоправного поведения.
- Министерство внутренних дел напоминает, что уголовная ответственность за наркопреступления начинается с 16 лет, а за сбыт наркотиков – с 14 лет.
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