Как поучаствовать в акции контор для ставок на спорт

Бонусы букмекерских контор (далее — БК) бывают весьма привлекательны. Вряд ли кто-то откажется от возможности сделать ставку за счёт букмекера или получить дополнительную сумму на счёт после его пополнения.

Однако условия акции иногда сложнее, чем кажется на первый взгляд. К тому же не каждый знает, где эти акции искать и как подать заявку на участие. Об основных нюансах акций букмекерских компаний расскажем далее.

Где и как искать акции букмекерских контор

Букмекер лично заинтересован в рекламе действующих акций, ведь за счёт них можно привлечь новую аудиторию. О самых крупных бонусах вы без проблем узнаете через рекламу в интернете, на телевидении и даже в спортивных трансляциях.

Ещё один способ — зайти на сайт букмекера. У любой приличной конторы есть целый раздел со всеми действующими акциями. Если вы активный игрок какой-либо из БК — мимо точно не пройдёте.

Ещё один способ — зайти на сайт Legalbet. Этот проект посвящён обсуждению букмекеров и ставок, в том числе и бонусов. В специальном разделе вы найдёте необходимую информацию о любой действующей акции каждого легального букмекера с полным описанием и объяснением. Также на Legalbet есть и другая справочная информация: объяснение букмекерских терминов, статистика спортивных матчей и даже инструкции по установке мобильных приложений. Пример такой инструкции смотрите по адресу https://legalbet.tj/shkola-bettinga/registrasiya-v-parimatch/.

Как принять участие в акции букмекера

Почти в каждой букмекерской конторе существуют бонусы для новых игроков. Для их получения обычно достаточно зарегистрироваться на сайте и/или в приложении букмекера, пополнить счёт или сделать первую ставку. В большинстве случаев в качестве награды пользователь получит фрибет (бесплатную ставку), кеш-бонус (дополнительная сумма на счёт) или какой-то отстранённый от беттинга подарок.

Уже зарегистрированные игроки также могут принять участие в акциях. Для этого потребуется выполнение определённых действий, обозначенных в условиях бонусов. В качестве награды клиент может получить фрибет, кешбэк или повышенный коэффициент на конкретное спортивное событие.

Что ещё стоит выделить

Самое важное в бонусах букмекера — условия их получения. Правила некоторых акций могут быть запутанными или рассчитанными на определённый тип игроков. Перед тем как принять участие в одной из них — внимательно прочитайте все условия. Не подойти может быть всё, что угодно. Например, необходимость делать ставки на вид спорта, в котором вы не разбираетесь. А это лишний риск, на который идти не стоит.

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.