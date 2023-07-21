Как повлиять на размер будущей пенсии в Казахстане

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Размер пенсии, которую казахстанец будет получать в будущем, напрямую зависит от его трудовой деятельности, сообщает NUR.KZ. То есть взрослые работоспособные казахстанцы могут повлиять на свое пенсионное обеспечение уже сейчас. Чтобы понять, как это сделать, рассмотрим, от чего зависят размеры каждой из составляющих пенсии.
Напомним, что пенсионное обеспечение в Казахстане является многоуровневым и теперь регулируется Социальным кодексом РК. Государственная базовая пенсионная выплата Базовая пенсия назначается всем казахстанцам и зависит только от их стажа участия в пенсионной системе. При стаже 10 лет и менее, а также при его отсутствии назначается минимальный размер базовой пенсионной выплаты. В 2023 году он равен 60% от прожиточного минимума (ПМ), или 24 341 тенге. Но в течение нескольких ближайших лет его планируют увеличить до 70% от ПМ. За каждый полный год свыше 10 лет базовая выплата увеличивается на 2%, пока не достигнет своего максимального размера. В 2023 году он равен 100% от ПМ (40 567 тенге), что соответствует 30 годам стажа. К 2027 году максимальный размер базовой выплаты увеличится до 120% от ПМ. Его будут получать пенсионеры со стажем в пенсионной системе, равным 35 лет и более. Таким образом, чтобы рассчитывать на максимальную базовую пенсию, нужно позаботиться о подтверждении стажа.
Как максимально увеличить свой трудовой стаж
В первую очередь в него входит рабочий стаж до пенсионной реформы 1998 года. Его можно подтвердить трудовой книжкой, а также трудовыми договорами, выписками из актов работодателей, архивными справками — чем больше лет будет документально подтверждено, тем лучше. После 1998 года, когда были созданы пенсионные фонды, в трудовой стаж входят периоды, за которые уплачены обязательные пенсионные взносы. Поэтому трудоспособным казахстанцам важно работать официально, следить за тем, чтобы работодатель без пропусков и в полном объеме оплачивал обязательные пенсионные взносы.
Если человек работает самостоятельно, то нужно оформить свою деятельность и регулярно производить за себя социальные платежи. В стаж для назначения пенсии между тем могут войти периоды, которые не касаются трудовой деятельности. Например, время ухода за ребенком до трех лет, ребенком с инвалидностью, воинская служба и так далее. Для увеличения размера пенсии нужно подтвердить все эти обстоятельства соответствующими документами.
Пенсионная выплата по возрасту (солидарная пенсия)
Трудовой стаж до 1998 года очень важен и при назначении пенсионной выплаты по возрасту, которую также называют солидарной пенсией. В него входит даже больше периодов. Например, засчитывается время обучения в вузе. То есть будущему пенсионеру лучше ознакомиться со всеми периодами, которые могут входить в трудовой стаж, и собрать подтверждающие их документы. Дело в том, что в полном объеме солидарная пенсия назначается при трудовом стаже до 1998 года, равном 25 лет — для мужчин, и 20 лет — для женщин. Если он меньше, то выплата уменьшается пропорционально ему.
Накопительная часть пенсии
Все пенсионные взносы казахстанцев при этом отправляются на их пенсионные счета в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ). Размер пенсионных выплат из ЕНПФ полностью зависит от объема сформированных пенсионных накоплений, включая инвестиционный доход и добровольные взносы.