Как повысить пенсию без увеличения налогов, рассказал эксперт

Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов, передает zakon.kz.

Как рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец, повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике.

Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны. Такой подход призван не перегружать бизнес в условиях кризиса, что в долгосрочной перспективе окажет положительный эффект на восстановление экономической активности, — сказала эксперт.

По ее словам, это снизит долю теневой занятости и простимулирует предпринимателей оформлять сотрудников в соответствии с установленным законом порядком.

При этом она раскритиковала предложения, связанные с повышением налогов на бизнес или отменой налоговых льгот для крупных, в том числе добывающих компаний.

Привязка социальных выплат к доходам от экспорта нефти, в том числе увеличение бюджета пенсионного фонда за счет полной отмены налоговых льгот для экспортеров сырьевых ресурсов не видится экономически оправданной, — уверена Хейфец.

Она считает, что в значительной степени популистскими являются и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Сейчас взносы в Пенсионный фонд РФ составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника. Из них 6% идут на формирование базовой части пенсий, а 16% — индивидуальный тариф, который учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Введение прогрессивной шкалы взносов повлечет в будущем дополнительные пенсионные права граждан с большей заработной платой.

Даже в странах с распределительной системой, когда размер пенсий привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные взносы не взимаются, — отметила эксперт.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.