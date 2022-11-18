Как повысить свою пенсию казахстанцам, рассказали в Минтруда

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому казахстанцу индивидуально с учетом его стажа участия в пенсионной системе. В Минтруда и социальной защиты населения напомнили, от чего зависит размер базовой выплаты и как его увеличить, передает Экспресс К.

В стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии, размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума. Далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет — 94% от прожиточного минимума. При стаже 33 и более лет устанавливается ее максимальный размер — 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд несколько раз перечислили ОПВ, то период участия в накопительной системе составляет, соответственно, один месяц.

«Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста», — отметили в Минтруда.

Размеры пенсионных выплат по возрасту в свою очередь зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Также в министерстве напомнили, что средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 ноября 2022 года составляет 108 993 тенге.

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