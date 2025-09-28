Понедельник у многих вызывает тоску и тревожность. Ученые даже выяснили, что именно в этот день люди чаще всего чувствуют себя несчастными: приходится снова вставать рано, возвращаться к обязанностям и расставаться со свободой выходных, сообщает Zakon.kz.
Есть как минимум девять способов сделать первый день недели менее тяжелым. О них пишет «Лайфхакер».
Подготовьтесь заранее. В воскресенье составьте список дел, соберите вещи, не засиживайтесь допоздна и не налегайте на алкоголь. Тогда утро будет спокойнее.
Встаньте чуть раньше. Дайте мозгу время привыкнуть к началу недели: выпейте кофе, займитесь простой задачей, а потом переходите к сложным делам.
Следите за мыслями. Заменяйте привычные негативные установки вроде «ничего не получится» на более позитивные: «я справлюсь», «у меня всё получится».
Запланируйте что-то приятное. Завтрак, спорт, встреча с друзьями или ужин в кафе помогут воспринимать понедельник не только как череду обязанностей.
Ограничьте соцсети. Там по понедельникам много жалоб и шуток о тяжёлом дне, и этот настрой заразителен.
Позаботьтесь о себе. Медитация, горячая ванна или пробежка помогут снизить тревожность и сохранить равновесие.
Оцените своё отношение к работе. Если понедельники кажутся невыносимыми каждую неделю, возможно, дело не в дне, а в профессии или выгорании. Стоит подумать, что можно изменить.
Держите в голове будущее событие. План на вторник или среду — свидание, кино или встреча с друзьями — поможет легче пережить начало недели.
Смиритесь. Иногда понедельник действительно тяжёлый, но напоминание себе, что у вас хватит сил пройти через него, делает ситуацию проще.
