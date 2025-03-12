Опытные видеоблогеры задействуют Shorts в качестве буста обычных роликов. Да, это вполне рабочая схема. Но вопрос в другом – а как продвигать Ютуб-канал с Шортс в КЗ, если на нем нет никакого другого контента, кроме коротких вертикальных видео? Такая раскрутка имеет ряд нюансов, которым и будет посвящена данная публикация.

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Чем Shorts отличаются от длинных роликов на YouTube

Если говорить о самых очевидных различиях, то Шортсы – это вертикальный формат видео, а длинные ролики – горизонтальный. Также есть разница в продолжительности контента. Длина Shorts сейчас составляет 3 минуты максимум. А длина стандартного видео в Ютубе может достигать целых 12 часов, т.е. в 240 раз больше, чем в Шортс.

Стратегии продвижения коротких и длинных видео также различаются. Пересечения могут быть, но 100% совпадения нет. Но давайте по существу! Другие отличия:

Shorts работают здесь и сейчас – если горизонтальные видео приносят каналу просмотры годами, то вертикальные это делают в течение нескольких дней. Так работают алгоритмы YouTube, которые продвигают короткие ролики только в первые дни после размещения, а затем прекращают это делать.

Просмотры Шортс зависят от его начала – если короткий ролик способен увлечь зрителя в течение первых секунд, его обязательно досмотрят. Но если автор решил отложить самое интересное на потом, начав со скучного вступления, большинство пользователей перелистнут видео через 5-10 секунд.

Съемка и обработка короткого видео не требуют много времени – снять и смонтировать Shorts длиною в пару минут можно в течение дня. А для обычного ролика продолжительностью в 1 час понадобится минимум неделя. Это с учетом съемок, отбора удачных кадров и последующего монтажа в Казахстане.

Шортс 2025 в сравнении с длинными видео собирают больше просмотров – как так? Всё потому, что короткие ролики интегрируются в бесконечную Ютуб-ленту и показываются зрителям в режиме нон-стоп. Пользователям нравится листать Shorts, не заморачиваясь с поиском конкретного контента.

Монетизация вертикальных роликов требует больших усилий – если монетизировать канал с длинными видео можно, набрав 4 тысячи часов просмотров за 12 месяцев, то для Shorts необходимы 10 миллионов за 90 дней. Речь об официальной монетизации YouTube. А для интеграций это не нужно.

Это были главные отличия коротких видео от длинных, о которых стоит знать всем начинающим блогерам из Казахстана и других стран.

Почему Шортсы в Ютубе могут не набирать просмотры

Бывает так, что Ютуб Шортс не набирает просмотры. Из-за чего такое может быть? Алгоритмы площадки показывают короткий ролик в рекомендательной ленте ограниченному количеству человек. Если те досмотрели его до конца, поставили палец вверх, написали комментарий, расшарили друзьям, он показывается другим. И так по нарастающей. Чем больше положительных реакций, тем больше просмотров.

А если Shorts посмотрела сотня зрителей, но никто из них его не лайкнул и не прокомментировал, дальнейшее продвижение останавливается. Почему люди ничего не сделали? Одним контент мог показаться неинтересным, другим было лень писать свое мнение и лайкать, а предпочтения третьих не соответствовали сути видео.

Чтобы Шортсы обрастали реакциями, старайтесь снимать максимально интересный контент, добавлять в него динамику, интригу, говорить о наболевшем у зрителя! Просите в конце видео поставить лайк, написать комментарий, подписаться! А если причина в ошибке алгоритмов, которая заключается в неверном определении ЦА, тогда помогите Ютубу понять, кто ваш зритель! Включите в заголовок и описание тематические запросы, описывающие ролик, укажите теги и загрузите субтитры!

Рекомендательный механизм YouTube иногда ведет себя неожиданно и может чудить. Это выражается в том, что один и тот же ролик у 2 людей может иметь разный успех. К примеру, у автора он наберет 500 просмотров и 5 лайков, а у человека, скопировавшего это же видео и добавившего свою реакцию, данный показатель может быть на уровне 50 000 просмотров и 2000 лайков. Таков уж Ютуб с его причудами.

Как набрать большое количество просмотров на Shorts

Продвижение Шортс будет эффективно, если следовать нашим рекомендациям. И первая из них заключается в открытии доступа к видео всем пользователям YouTube. В момент публикации ролика не нужно делать его доступным по URL или чисто для себя. Иначе его не смогут смотреть случайные зрители и он не попадет в рекомендации.

Следующая рекомендация состоит в том, что Shorts не нужно помечать меткой для взрослых, то есть 18+, а также прописывать геолокацию. Это снизит охват, так как Ютуб будет показывать видео лишь совершеннолетним пользователям, проживающим в регионе, который указан в настройках видео. Из-за этого просмотров будет мало.

Отключать комментарии для Шортсов тоже не стоит. Благодаря мнениям зрителей из Казахстана, которые те пишут под роликами, короткие видео продвигаются далее. Конечно, тут еще важны лайки и досмотры до конца, но без комментариев никак. Все эти факторы в совокупности влияют на успех вертикальных роликов в YouTube.

Как можно раскрутить казахский Ютуб-канал с Шортсами на борту:

Ежедневно снимайте и выкладывайте на свой канал Shorts – на создание вертикальных роликов не требуется много времени и сил. Поэтому их можно публиковать по несколько штук в день. Либо, хотя бы, по одному Шортсу.

Завладейте вниманием пользователя как можно скорее – чтобы сделать это, назовите ролик необычно, интригующе и уложитесь в 40 знаков! А главное, не лейте воду и избегайте вступительного слова в начале Шортса! Начинайте с самого интересного! Только так вы получите досмотры своих видео до конца.

Сопровождайте видеоряд Шортс трендовой музыкой – алгоритмы YouTube любят трендовый контент и охотнее его продвигают в рекомендации. Чтобы повысить шансы на успех ролика, добавьте в него трек или звуки, которые сейчас в тренде! Тогда зрители будут не просто смотреть Shorts от начала и до финала, но и пересматривать их, чтобы еще раз послушать классную музыку.

Добавляйте в ролики субтитры, теги и ссылки на другой контент – субтитры позволяют зрителям, не любящим или не имеющим возможность смотреть Шортс со звуком, понимать, что вещают участники видео. Теги повышают целевые охваты видео, а линки на другие ролики с этого же канала удерживают пользователей и заодно продвигают остальной контент автора.

Тестируйте доступные вам форматы Шортсов – если вы только начинаете вести свой канал в Ютубе, вам еще неизвестны предпочтения ЦА. Поэтому пробуйте снимать и публиковать разноформатные видео! В одних делайте акцент на визуал, в других на смысл, в третьих на озвучку, динамику и т. д.!

Не забывайте просить зрителей быть активными – чтобы подключить монетизацию Ютуб в Казахстане для Shorts, необходимо набрать десяток миллионов просмотров в совокупности за 3 месяца. Это непросто. Но помочь вам с этим могут сами пользователи, если они будут проявлять активность. То есть ставить лайки, оставлять комментарии, репостить ролики друзьям.

Теперь вы знаете, как набрать множество просмотров на свои Shorts. Если вы живете в Казахстане, желаем вам успехов в продвижении канала и пусть у вас всё получится!

Партнёрский материал