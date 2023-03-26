Как правильно реагировать на плохие оценки детей в школе

Любые контрольные и экзамены — большое напряжение для ребенка.

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Так считает кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета (МГПУ) Лариса Овчаренко, сообщает zakon.kz.

По ее словам, частая ориентация взрослых на отметки приводит к тому, что, если ребенок видит на контрольной задания, с которыми он не справляется, то его уже тогда посещают мысли: «Если я не напишу, родители меня убьют», «Это будет катастрофа, я расстрою маму…».

«Эта ориентация на оценку родителя есть даже у одиннадцатиклассников, что уж говорить о детях, которые только набирают школьный опыт. Поэтому так важна поддержка родителей уже на этапе подготовки. Важно, чтобы родители, не снижая ожиданий от ребенка, поддержали его: «Какую бы оценку ты ни получил, какой бы ни был результат, мы тебя любим», — говорит Психолог Овчаренко.

Специалист, как сказано в публикации «Газета.ru», добавила, что таким образом родитель «создает у ребенка ощущение эмоциональной безопасности».

Школьник понимает, что любовь родителя не зависит от его результатов на контрольных.

Лариса Овчаренко также обратила внимание, что острое переживание родителем неуспеха ребенка в школе может говорить, что так взрослый бессознательно переживает собственные школьные трудности.

Не сравнивайте результаты ученика с результатами его одноклассников и не обесценивайте успехи ребенка.

«Бывает так, что ребенок учится на твердую четверку, а получает тройку, и мама говорит: «Ну, мог бы и лучше». Это не поддержка, а жуткое обесценивание. Психологи часто встречаются с такими ситуациями, что дети, которых родители, пытаясь мотивировать, обесценивали, повзрослев, пускались «во все тяжкие». У девочек такое отношение часто приводит к расстройству ЖКТ, а других, независимо от гендера, к большому количеству девиаций в психике», — рассказала Овчаренко.

В заключении специалист порекомендовала, прежде чем давить на ребенка из-за «плохой» оценки на экзамене, подумать, «стоит ли она его здоровья и, как следствие, успешного будущего».

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