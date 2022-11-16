Как правильно составить букет для подарка?

Если вы хотите порадовать близкого человека на праздник, то наверняка задумываетесь о покупке стильного и эффектного букета цветов. На сайте Русский букет для вас представлено много стильных и роскошных композиций, а для удобства можно заказать доставку цветов в Алматы.

Как красиво составить букет на праздник?

Флористическую композицию в подарок близкому человек вы можете составить своими силами или обратиться за помощью профессионалов. Красиво скомпонованные растения подарят массу незабываемых эмоций. Чтобы не совершить большое количество ошибок, необходимо придерживаться определенного алгоритма действий:

Представить мысленно, какую бы вы композицию из цветов хотели бы получить.

Определиться с формой и размером будущего букета в подарок.

Подобрать гамму и упаковку для будущей флористической композиции.

Подобрать магазин для покупки подходящих растений.

С помощью ножа и секатора подготовить растения для сборки.

Необходимо помнить, что срезка бутонов должна проводиться под углом 45°. После этого растения необходимо поместить в сосуд с водой.

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