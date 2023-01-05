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Как правильно встречать предстоящий Рождественский сочельник

Фото из открытых источников

Православные христиане готовятся отмечать завтра, 6 января, Рождественский сочельник, сообщает zakon.kz.

Рождественский сочельник – это канун Рождества, так называемое навечерие Рождества Христова, заключительный день поста. Традиционно в этот день, как сообщает calend.ru, в пищу можно было принимать лишь сочиво – размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

Существует ряд традиций для вечера перед Рождеством Христовым. Сочельник проводят в кругу семьи − в этот день не принято ходить в гости. Категорически запрещается ругаться или ссориться с кем-то, а также злословить.

Нельзя гадать. Бытует поверье, что в ночь под Рождество, а потом и на Святках, то есть вплоть до праздника Крещения, можно гадать. Однако этот обычай уходит корнями в языческие времена и к реальному событию Рождества не имеет никакого отношения. Церковь высказывается против и гадания запрещает.

Следует в душе простить всех своих врагов и попросить прощения у тех людей, которых вы, возможно, обидели. Также работать в этот день нельзя. Все важные дела нужно было сделать 5 января.
Однако основные события Рождественского сочельника обычно происходили в храме. Богослужения в храмах полностью посвящены наступающему празднику.

В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в сочельник. На Руси в канун Рождества люди обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд — по числу апостолов — и все блюда были постными. С наступлением 7 января на стол разрешалось ставить и мясные блюда.

По приметам судили о будущем урожае. Если ясный день – уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле. При этом метель также считалась хорошим знаком и предвещала урожай меда. Если к этому дню чернели тропинки – будет урожай на гречку, а иней на деревьях предвещал урожай зерновых.

А еще люди верят, что самые заветные мечты могут сбыться, если загадать их в Сочельник – именно в тот момент, когда на небе появится первая звезда.

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